Разведка США заявила об опережении Китаем России по гиперзвуковому оружию

Китай интенсивно инвестирует в гиперзвуковые технологии, указали в Пентагоне. В США ранее заявили о необходимости «наверстать упущенное» по гиперзвуку

Китай опережает Россию в разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть вооружение, способное поражать американские военные цели в Тихом океане, заявил комитету палаты представителей по делам вооруженных сил главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер. Об этом пишет Bloomberg.

«Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем», — сказал Фрейстлер.

Он отметил, что Китай «резко продвинулся вперед» в разработке ядерных и неядерных гиперзвуковых ракетных технологий благодаря «интенсивным, целенаправленным инвестициям».

В американском военном ведомстве прежде уже выражали обеспокоенность прогрессом по разработке гиперзвукового оружия в Китае и России. В ноябре прошлого года директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Джонни Вулф рассказал, что Москва и Пекин вынуждают Вашингтон приложить усилия для того, чтобы «срочно наверстать упущенное» в этой области.

Пентагон в конце января этого года отчитался об очередном успешном запуске прототипа гиперзвуковой ракеты в рамках программы HAWC. Ракету разрабатывает компания Lockheed Martin. Во время испытаний она развила скорость 5 Мах (6,1 тыс. км в час) на высоте более 18 км и пролетела около 483 км.

Российский президент Владимир Путин в 2018 году объявил о наличии у Москвы гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Авангард», а в 2021-м сообщил, что испытания гиперзвуковой ракетной системы «Циркон» завершены.

«Ведутся работы по созданию гиперзвуковых ракет нового поколения наземного, воздушного и морского базирования. По своим характеристикам они будут превосходить существующие и перспективные разработки ведущих государств», — рассказал в мае прошлого года Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера.