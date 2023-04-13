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WP узнала об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты большей дальности

WP: в феврале Китай успешно испытал гиперзвуковую ракету большей дальности DF-27
Китай этой зимой испытал гиперзвуковую ракету DF-27, дальность полета которой составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км, сообщает WP со ссылкой на слитые секретные документы
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Китай в феврале этого года провел успешные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты большей дальности DF-27, которая, вероятно, способна уклониться от систем противоракетной обороны США. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на секретные документы Пентагона США, попавшие в Сеть.

Из документов следует, что 28 февраля ракета преодолела расстояние в 2,1 тыс. км. за 12 минут. При этом DF-27 способна нести как ядерные, так и обычные боеголовки, поэтому ее можно рассматривать как стратегическое, так и тактическое оружие, отмечает WP. Ее развертывание в «ограниченных количествах» началось в 2022 году.

Дальность полета DF-27 составляет от 5 тыс. до 8 тыс. км, а это означает, что она может поразить любую цель в Восточной или Юго-Восточной Азии и значительной части Тихого океана, пишет издание. Кроме того, ракета обладает способностью «гиперзвукового планирования» и может маневрировать, чтобы уклоняться от противоракетной обороны США и союзников.

О масштабной утечке разведданных США стало известно в начале апреля: в Сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Ирану, Китаю, Израилю и другим странам.

Новая партия разведданных датирована второй половиной февраля. Бóльшая часть сведений получена из перехваченных американскими спецслужбами сообщений.

13 апреля ФБР задержало 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейра, подозреваемого в утечке секретных данных.

В Пентагоне США прежде уже выражали обеспокоенность прогрессом по разработке гиперзвукового оружия в Китае и России. В ноябре прошлого года директор программы стратегических систем Военно-морских сил (ВМС) США вице-адмирал Джонни Вулф рассказал, что Москва и Пекин вынуждают Вашингтон приложить усилия для того, чтобы «срочно наверстать упущенное» в этой области.

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В марте главный научный сотрудник аналитического отдела разведывательного управления Пентагона Пол Фрейстлер заявил, что Китай уже опередил Россию в разработке гиперзвукового оружия, а также уже мог развернуть вооружение, способное поражать американские военные цели в Тихом океане. «Хотя и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвукового оружия и, вероятно, развернули оперативные системы, Китай опережает Россию как по вспомогательной инфраструктуре, так и по количеству систем», — сказал Фрейстлер.

Он отметил, что Китай «резко продвинулся вперед» в разработке ядерных и неядерных гиперзвуковых ракетных технологий благодаря «интенсивным, целенаправленным инвестициям».

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гиперзвуковая ракета США Китай утечка
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