Минобороны обвинило ВСУ в использовании детского сада в военных целях

В Минобороны России заявили о случаях использования ВСУ гражданских объектов (общежития при лицее, детского сада и школы) в качестве опорных пунктов. В ведомстве утверждают, что ВСУ при этом не эвакуировали местных жителей

Вид на здание Министерства обороны РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

ВСУ и «националистические батальоны» используют гражданские объекты в военных целях, создавая угрозу мирным жителям, заявили в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию. В Николаеве подразделения ВСУ организовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов в детском саду и не эвакуировали местных жителей, утверждается в сообщении.

В поселке Ясная Поляна в Донецкой народной республике опорный пункт и склад с боеприпасами оборудованы «националистами» в общежитии экономико-машиностроительного лицея, утверждают в российском Минобороны. Ведомство сообщает, что в поселке Гуты Харьковской области боевики «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) заминировали подходы к месту своей дислокации в школе, местные жители об этом предупреждены не были.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В начале августа схожие обвинения выдвинула Amnesty International, опубликовав доклад о нарушении украинскими военными законов войны. По данным организации, ВСУ размещали военную технику в жилых районах, школах и больницах, из-за чего мирные жители были подвержены опасности. В частности, в Бахмуте военнослужащие заняли здание университета и использовали его в качестве военной базы, из-за удара жилые дома поблизости получили повреждения, сообщала Amnesty International. В большинстве школ (22 из 29), которые посетили сотрудники организации на юго-востоке Украины, были размещены украинские военные, военная техника либо вооружение, говорилось в докладе.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Amnesty International в желании «амнистировать» Россию и «переложить ответственность на жертву». Советник главы его офиса Михаил Подоляк призвал проверить организацию на предмет получения выгоды со стороны России. Свои должности в знак протеста покинули глава украинского офиса организации Оксана Покальчук (она сочла доклад «поддержкой российских нарративов») и соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг.

В организации отказались пересматривать выводы, сделанные в докладе, заверив, что единственной целью публикации было обеспечение защиты гражданских лиц, а возникшие из-за отчета «страдания и гнев» вызывают глубокое сожаление.