Гиперзвуковую ракету «Кинжал» впервые продемонстрировали публично

ВКС России в рамках авиашоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи в Рязанской области продемонстрировали истребители МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал». Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Отмечается, что в полетах было задействовано более 50 экипажей Су-35с, Су-30см, Су-34, Су-25см3, Ту-22м3, Ил-76мд, Ми-28н, Ми-26т, Ми-8амтш-в, Ка-52 и других самолетов. В ходе авиашоу исполнялись такие приемы, как воздушный бой пара на пару, ракетные удары с различных видов маневра, высадка тактического десанта с транспортно-боевых вертолетов под прикрытием ударных Ми-28Н и Ка-52, пуски управляемых ракет звеном «Ночных охотников» Ми-28Н, сброс воды экипажами вертолетов Ми-26, десантирование грузов на точность и многое другое.

Телеканал «Звезда» опубликовал в своем аккаунте в YouTube видеокадры первой демонстрации ракетного комплекса.

В мае текущего года президенту России Владимиру Путину в ходе визита в город Ахтубинск (Астраханская область) показали истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». О новой ракете Путин впервые сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Глава государства отмечал, что «Кинжал» может достигнуть цели «за считаные минуты», скорость полета снаряда в десять раз превышает скорость звука, дальность полета — 2 тыс. км. Также ракету можно оснастить ядерной боеголовкой. В середине марта того же года Минобороны отчиталось об успешном учебно-боевом пуске новой ракеты.