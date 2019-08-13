Замглавы МВД Киргизии уволен за «предательство» при задержании Атамбаева

По данным местных СМИ, именно он вел переговоры с забаррикадировавшимся экс-президентом

Курсан Асанов (Фото: Андрей Стенин / РИА Новости)

Премьер-министр Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев освободил от должности заместителя министра внутренних дел, генерал-майора Курсана Асанова, сообщается на сайте МВД.

Такое решение приняли после внутреннего расследования того, как Асанов выполнял свои обязанности по «недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка» 7-8 августа, во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

«По итогам служебного расследования за предательство интересов киргизской милиции и утрату доверия внесено предложение об освобождении от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Курсана Асанова», — сообщили в МВД. Материалы расследования передали в Генпрокуратуру Киргизии для дачи юридической оценки.

Операция по задержанию Атамбаева началась вечером 7 августа, бойцы спецназа вошли на территорию резиденции бывшего президента, где в тот момент находились его сторонники. Силовикам оказали сопротивление, один из спецназовцев погиб. Атамбаева задержали на следующий день в ходе повторного штурма его дома. В результате операции по задержанию пострадали 136 человек, 109 их них были госпитализированы.