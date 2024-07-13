Нобелевские лауреаты призвали Россию и Украину к прекращению огня

«Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету», — попросили нобелевские лауреаты и призвали религиозных лидеров присоединиться к обращению

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Россия и Украина, группировка ХАМАС и Израиль, а также другие воюющие стороны в десятках конфликтах по всему миру должны немедленно прекратить огонь, обменять пленных и начать мирные переговоры. С таким требованием выступил 51 нобелевский лауреат в открытом письме, его публикует «Новая газета».

«Выросшие расходы на вооружения сравнимы и с затратами, которые на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете. Вдумайтесь: никто бы не голодал, никто бы не умирал от истощения, ни один ребенок в мире не ложился бы спать голодным. Но ресурсы тратятся не на поддержание жизни, а на умножение смерти», — сказано в письме.

В современных войнах гибнут преимущественно люди в возрасте от 30 до 40 лет, которые могли бы жить еще около четырех десятков лет, отметили ученые: «Это не сделанные открытия, не рожденные дети, это сиротство».

Лауреаты призвали передать решение конфликтов следующим поколениям, если нынешние политики не могут договориться. «Дайте возможность нашим детям пережить нас. Давайте не убивать друг друга, а спасать планету», — подчеркнули они.

Адресатами открытого письма указаны папа римский Франциск, вселенский патриарх Варфоломей, далай-лама XIV, представители ислама и иудаизма, «воюющие стороны», ООН, ПАСЕ и Европарламент. Авторы призвали религиозных деятелей присоединиться к их призыву во время Олимпиады — она пройдет в Париже в конце июля и начале августа.

Среди подписантов письма — бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан иноагентом). Он получил Нобелевскую премию мира в 2021 году «за мужественную борьбу за свободу слова».

Поддержали обращение также Андрей Гейм (премия по физике в 2010 году за новаторские эксперименты, касающиеся двумерного материала графена), Роджер Пенроуз (премия по физике в 2020 году за открытие надежной связи между образованием черных дыр и общей теорией относительности), Светлана Алексиевич (премия по литературе в 2015 году «за полифонические произведения, памятник страданию и мужеству в наше время»), Карлуш Белу (премия мира в 1996 году за работу по справедливому и мирному урегулированию конфликта в Восточном Тиморе), Ричард Робертс (премия по медицине 1993 года за открытие расщепленных генов) и другие.

С предложением заключить олимпийское перемирие выступал французский президент Эмманюэль Макрон, эту идею поддержал и председатель КНР Си Цзиньпин. Кремль выражал подозрение, что Киев воспользуется паузой для перегруппировки, украинский президент Владимир Зеленский сомневался по этой же причине.

На прекращении огня без привязки к датам Олимпиады в последние недели настаивает венгерский премьер Виктор Орбан, который после перехода к Будапешту символического статуса председателя в Евросовете, активизировал свои дипломатические усилия. В течение нескольких дней он посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон. Как выяснила El País, Орбан после визитов написал европейским коллегам, что Путин ожидает возобновления мирных переговоров до конца года.

В прошлом месяце президент Владимир Путин назвал два главных условия для начала переговоров с Киевом — вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Украины от вступления в НАТО. Путин отметил, что если Украина и Запад откажутся от инициативы, то это будет «их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития».