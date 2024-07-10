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Военная операция на Украине ,  
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El País узнал о письме Орбана об ожиданиях Путина по переговорам с Киевом

El País: Орбан написал, что Путин ждет новых переговоров с Киевом до конца года
Сюжет
Военная операция на Украине
Июль и август будут «более драматичными, чем когда-либо» в конфликте России и Украины, написал Орбан европейским чиновникам и лидерам стран. Премьер Венгрии совершил поездки в Киев, Москву и Пекин
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин предполагают, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут состояться до конца 2024 года, написал премьер Венгрии Виктор Орбан европейским коллегам по итогам поездок в Россию и Китай, пишет El País.

Следующие два месяца на поле боя будут «более драматичными, чем когда-либо», ожидает Орбан.

Премьер рассказал, что Путин не назвал потери российской армии, но оценил потери украинской стороны в 40–50 тыс. ежемесячно из-за выросшей интенсивности боевых действий. «Именно поэтому президент России был удивлен тем фактом, что президент Украины [Владимир Зеленский] отклонил предложение о временном прекращении огня», — добавил он.

Орбан призвал ЕС запустить мирный диалог, не дожидаясь США, так как там продолжается предвыборная кампания, и в ближайшие месяцы американских инициатив ожидать не следует. «Основываясь на моих переговорах, я думаю, что сейчас есть больше шансов на то, что все возможные предложения о прекращении огня и дорожной карте для мирных переговоров будут положительно восприняты», — пояснил венгерский премьер.

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Орбан во время визитов в Киев и Москву выдвинул предложение о прекращении огня, чтобы способствовать началу дипломатического пути решения ситуации.

РБК направил запрос пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову.

Зеленский отнесся скептически к этой идее, но пообещал подумать. Путин в свою очередь исключил прекращение огня до того, как это сделает Украина, чтобы не позволить ей воспользоваться ситуацией и перевооружиться, докомплектовать армию новобранцами.

США настроены добиться начала переговоров к концу 2024 года, но на выгодных для Украины условиях, с опорой на территориальную целостность и суверенитет. Для этого, рассказывали в Госдепартаменте, Вашингтон поставит Москву перед дилеммой: либо такой вариант, либо «они будут иметь дело с более сильной Украиной, опирающейся на более мощную промышленную базу в США и Европе и внутри Украины, а также более способной вновь предпринять наступление». «Это очень сложный стратегический выбор. Не знаю, что в конечном счете решат россияне. Но такую дилемму мы бы хотели для них создать», — говорил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер.

Российская сторона требует для начала переговоров вывода украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также признание Киевом российского контроля над ними, снятия международных санкций с России, «демилитаризации и денацификации» Украины. Киев стремится к возвращению границ 1991 года и выводу российских войск за их пределы.

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