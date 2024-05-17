 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский назвал «неживой историей» перемирие на время Олимпиады

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент критически оценил возможность «олимпийского перемирия», полагая, что такие меры не работают в нынешнем конфликте. При этом он отметил, что в таком предложении не хватает деталей
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Прекращение огня на период Олимпиады в Париже не применимо к боевым действиям между Россией и Украиной, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский, пишет «Украинская правда».

«У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом», — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил, что также существует другой риск: «Кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?» По его словам, прекращение огня не мешает технике подъехать ближе, а потом «включить наступление». «То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история», — сказал Зеленский.

В Кремле ранее скептически отнеслись к идее «олимпийского перемирия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Украина может воспользоваться такой инициативой для перевооружения и перегруппировки войск.

Захарова оценила предложение Макрона о перемирии во время Олимпиады
Политика
Фото:Pascal Le Segretain / Getty Images

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле заявлял в интервью BFMTV, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на период проведения Олимпиады в стране.

Официально Франция пока не выдвигала предложений о перемириях в конфликтах на период проведения Олимпиады в Париже, сообщал ранее Песков.

Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии признания сложившихся территориальных реалий. Украина настаивает на выводе российских войск, Москва такой план отвергает.

ХАМАС заявил, что Израиль отклонил предложение о временном перемирии
Политика
Здание в Рафахе после израильского удара

Полиция начала изымать неправильно припаркованные самокаты

Зеленский заявил об угрозе потерять Харьков

Речь Путина во время визита в Пекин. Видео

Болгария потребует от «Газпрома» более €400 млн в качестве компенсации ущерба

Дюмин эмоционально попрощался с правительством Тульской области. Видео

Что пишут мировые СМИ о визите Владимира Путина в Китай

Сколько москвичи добираются от столицы до дач. Инфографика

ФСБ опубликовала видео с допросом подозреваемого в подготовке теракта в Крыму

Кремль опубликовал видеокадры неформального общения Путина и Си Цзиньпина

Баффет вложил $6,7 млрд в загадочную компанию. Что это за бизнес?
Авторы
Теги
Персоны
Мария Гусарова
Украина Владимир Зеленский перемирие Олимпиада
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Зеленский увидел вину «всего мира» в наступлении России под Харьковом
Политика
Си Цзиньпин призвал к «олимпийскому перемирию»
Политика
Макрон решил обсудить с Си Цзиньпином «олимпийское перемирие» на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 мая
EUR ЦБ: 98,9 (+0,07) Инвестиции, 16 мая, 16:38 Курс доллара на 17 мая
USD ЦБ: 90,92 (-0,33) Инвестиции, 16 мая, 16:38
Россия и Малайзия подписали соглашение об отмене двойного налогообложения Политика, 12:13
Рябков сообщил о длительной паузе в диалоге по обмену заключенными с США Политика, 12:07
Китай призвал США к «чему-то практическому» для урегулирования на Украине Политика, 12:05
Меркачева сообщила, что сбежавшая от родни чеченка покинула Россию Политика, 12:01
Шахматист Непомнящий объяснил нелюбовь к «Зениту» Спорт, 12:01
Глава «Ростеха» назвал самое востребованное за рубежом российское оружие Политика, 12:00
Британский министр рассказал, зачем Лондон поставил Киеву Storm Shadow Политика, 11:55
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Europe 1 сообщила о планах Запада склонить Зеленского к переговорам Политика, 11:53
В Петербурге завели дела из-за «самовольно занимавших землю» самокатов Общество, 11:48
Путин сообщил об открытии совместного центра СПбГУ и Политеха Харбина Политика, 11:46
Президент ЮАР отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии Политика, 11:44
Адвокат сообщила, что бежавшая от родни Заурбекова уехала из России Общество, 11:38
Зеленский назвал «неживой историей» перемирие на время Олимпиады Политика, 11:36
Четыре человека погибли в результате урагана в Техасе Общество, 11:36