Зеленский назвал «неживой историей» перемирие на время Олимпиады
Прекращение огня на период Олимпиады в Париже не применимо к боевым действиям между Россией и Украиной, заявил журналистам украинский президент Владимир Зеленский, пишет «Украинская правда».
«У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом», — сказал Зеленский.
Украинский лидер отметил, что также существует другой риск: «Кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам?» По его словам, прекращение огня не мешает технике подъехать ближе, а потом «включить наступление». «То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит как неживая история», — сказал Зеленский.
В Кремле ранее скептически отнеслись к идее «олимпийского перемирия». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Украина может воспользоваться такой инициативой для перевооружения и перегруппировки войск.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Президент Франции Эмманюэль Макрон в апреле заявлял в интервью BFMTV, что работает над прекращением огня на Украине и в секторе Газа на период проведения Олимпиады в стране.
Официально Франция пока не выдвигала предложений о перемириях в конфликтах на период проведения Олимпиады в Париже, сообщал ранее Песков.
Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам при условии признания сложившихся территориальных реалий. Украина настаивает на выводе российских войск, Москва такой план отвергает.
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