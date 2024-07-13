Правительство внесло в Думу проект наказаний за вооруженный мятеж
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении наказания за вооруженный мятеж, документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.
Проект предполагает внесение поправок в статьи 275 (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж) Уголовного кодекса. Предусматривается:
- Дифференциация ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в него — за организацию предложено наказывать на срок от 15 до 20 лет, участие — от 12 до 20, а если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, наказание составит от 15 до 20 лет заключения со штрафом или без такового, либо пожизненным лишением свободы.
- Установление минимального срока заключения вместо 12 лет 15 годами;
- Освобождение участника вооруженного мятежа от уголовного наказания, если тот способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам страны;
«Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий», — предположили авторы проекта в пояснительной записке.
Правительство одобрило эти предложения 24 июня — в годовщину мятежа ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Тогда погибли не менее 12 российских военнослужащих: как передавал «Первый канал», десять человек на самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт, а также еще двое членов экипажа вертолета Ка-52.
«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — говорил президент Владимир Путин. Он назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину».
В Думе отрицали связь поправок с годовщиной мятежа Пригожина. «Закон, ужесточающий наказание, обратной силы не имеет, только смягчающий», — заверил также первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.