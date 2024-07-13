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Дело о мятеже Пригожина ,  
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Правительство внесло в Думу проект наказаний за вооруженный мятеж

Сюжет
Дело о мятеже Пригожина
Законопроект предполагает разную ответственность за мятеж организаторам и рядовым участникам, а также допускает пожизненные сроки за гибель людей
Бойцы ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; у здания штаба Южного военного округа 24 июня 2023 года
Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания штаба Южного военного округа 24 июня 2023 года (Фото: РБК)

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении наказания за вооруженный мятеж, документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предполагает внесение поправок в статьи 275 (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж) Уголовного кодекса. Предусматривается:

  • Дифференциация ответственности за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в него — за организацию предложено наказывать на срок от 15 до 20 лет, участие — от 12 до 20, а если мятеж привел к гибели человека или иным тяжким последствиям, наказание составит от 15 до 20 лет заключения со штрафом или без такового, либо пожизненным лишением свободы.
  • Установление минимального срока заключения вместо 12 лет 15 годами;
  • Освобождение участника вооруженного мятежа от уголовного наказания, если тот способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам страны;

«Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий», — предположили авторы проекта в пояснительной записке.

Правительство одобрило эти предложения 24 июня — в годовщину мятежа ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Тогда погибли не менее 12 российских военнослужащих: как передавал «Первый канал», десять человек на самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт, а также еще двое членов экипажа вертолета Ка-52.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — говорил президент Владимир Путин. Он назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину».

В Думе отрицали связь поправок с годовщиной мятежа Пригожина. «Закон, ужесточающий наказание, обратной силы не имеет, только смягчающий», — заверил также первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мятеж ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»
1 июня 1961 года
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