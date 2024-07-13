Правительство внесло в Думу проект наказаний за вооруженный мятеж

Законопроект предполагает разную ответственность за мятеж организаторам и рядовым участникам, а также допускает пожизненные сроки за гибель людей

Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении наказания за вооруженный мятеж, документ появился в электронной базе нижней палаты парламента.

Проект предполагает внесение поправок в статьи 275 (госизмена) и 279 (вооруженный мятеж) Уголовного кодекса. Предусматривается:

«Такое решение позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий», — предположили авторы проекта в пояснительной записке.

Правительство одобрило эти предложения 24 июня — в годовщину мятежа ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. Тогда погибли не менее 12 российских военнослужащих: как передавал «Первый канал», десять человек на самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт, а также еще двое членов экипажа вертолета Ка-52.

«В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи, летчики. Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг», — говорил президент Владимир Путин. Он назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину».