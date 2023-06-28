Члены экипажа сбитого Ил-22 оказались военными из Ивановской области

Ил-22 сбили бойцы ЧВК «Вагнер», сообщала корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова. Президент Владимир Путин во время выступления в Кремле 27 июня объявил минуту молчания в память о погибших летчиках

Ил-22 (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Экипаж самолета Ил-22, который погиб 24 июня во время событий с ЧВК «Вагнер», названных президентом Владимиром Путиным «вооруженным мятежом», базировался в Ивановской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь семьям ивановских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования, а также сообщил, что каждый из погибших во время службы «проявил качества настоящего офицера: доблесть, мужество и самоотверженность, верность присяге».

27 июня президент Владимир Путин во время обращения к военнослужащим и силовикам в Кремле объявил минуту молчания в память о летчиках, сбитых бойцами ЧВК «Вагнер». Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова до этого сообщала о сбитом бойцами частной военной компании самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт. По ее словам, на борту находились десять человек, все они погибли. В сообщении правительства Ивановской области не уточняется, сколько членов экипажа было на борту Ил-22.

24 июня также погиб экипаж вертолета Ка-52 — двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона, сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал он.

На основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который сначала обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю частной военной компании (Минобороны это опровергало), а потом сообщил о захвате штаба ЮВО в Ростове-на-Дону, изначально завели уголовное дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК). После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил, что отводит силы, которые двигались в сторону Москвы. Дело против него было прекращено, а сам он, как подтверждал Лукашенко, уехал в Белоруссию.