Губернатор назвал имена двух сбитых ЧВК летчиков

Погиб экипаж вертолета Ка-52, подполковник Ворожцов и лейтенант Олейников. Псковский губернатор заявил, что они сделали все, «чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников»

Двое военнослужащих Псковского территориального гарнизона погибли 24 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения в своем телеграм-канале.

«Среди них были военнослужащие Псковского территориального гарнизона. Экипаж Ка-52. Подполковник Алексей Ворожцов и лейтенант Денис Олейников. Верные присяге, они сделали все, чтобы уберечь нашу страну от разрушительных последствий бездумных действий мятежников», — сказал он.

Ведерников принес соболезнования семьям погибших.

Днем 27 июня президент Владимир Путин во время выступления на крыльце Грановитой палаты в Кремле объявил минуту молчания в память о летчиках, сбитых бойцами ЧВК «Вагнер». «Они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания», — сказал Путин.

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Корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова ранее сообщала о сбитом бойцами ЧВК самолете Ил-22, который обычно используют как командный пункт. По ее словам, на борту находились десять человек, все они погибли. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 24 июня говорил, что его бойцами было сбито два военных вертолета. Минобороны о потерях авиатехники в результате действий ЧВК не сообщало.

В ночь с 23 на 24 июня Пригожин обвинил «военное руководство» в ударе по лагерю военной компании и пообещал ответить. Минобороны заявило, что обвинения бизнесмена не соответствуют действительности, и расценило их как провокацию. Против Пригожина возбудили дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК). Утром силы ЧВК блокировали штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направились в сторону Москвы.

К вечеру 24 июня, после переговоров при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Пригожин согласился остановить движение колонны в сторону Москвы. По его словам, до столицы оставалось около 200 км. В Кремле сообщили, что дело против Пригожина закроют, а сам он сможет «уйти» в Белоруссию. О закрытии дела ФСБ отчиталась 27 июня. Президент Владимир Путин говорил, что бойцы ЧВК, которые остановились у «последней черты» и не пошли на «братоубийственную войну», могут выбрать: подписать контракт с Минобороны, уйти из ЧВК или уехать в Белоруссию.