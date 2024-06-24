Правительство одобрило ужесточение наказания за военный мятеж
В правительстве одобрили законопроект об ужесточении уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или участие в нем, передает ТАСС со ссылкой на источник. RTVI также сообщил об этом со ссылкой на источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Сейчас по ст. 279 УК (вооруженный мятеж) предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.
В пояснительной записке к документу сказано, что, если в результате мятежа погиб человек или возникли иные тяжкие последствия, это будет караться лишением свободы сроком от 15 до 20 лет с выплатой от 500 тыс. до 1 млн руб. штрафа либо пожизненным лишением свободы.
РБК направил запрос в департамент пресс-службы и информации правительства России.
Одновременно правительственная комиссия одобрила законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участвующий в нем «способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России». Это предлагается внести в примечание к ст. 275 УК (госизмена).
В действиях лица не должно содержаться иного состава преступления. В пояснительной записке указано, что это решение «позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий».
«Закон, ужесточающий наказание, обратной силы не имеет, только смягчающий», — пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. Он также заявил, что появление поправок не связано с годовщиной мятежа ЧВК «Вагнер». «Если закону чего-то недостает, не к дате, а неважно когда, поправки следует готовить и вносить», — сказал депутат.
Год назад, вечером 23 июня 2023 года, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю частной военной компании. Министерство это опровергло и назвало его слова провокацией. На следующий день силы «Вагнера» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны военной техник в сторону Москвы. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным. К вечеру 24 июня стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. В ночь на 25 июня силы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью.
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