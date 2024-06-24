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Правительство одобрило ужесточение наказания за военный мятеж

Пожизненное лишение свободы будет грозить мятежникам, если их действия повлекли за собой человеческие жертвы или иные тяжкие последствия. Сейчас по ст. 279 УК предусмотрено от 12 до 20 лет лишения свободы
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В правительстве одобрили законопроект об ужесточении уголовного наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за организацию вооруженного мятежа или участие в нем, передает ТАСС со ссылкой на источник. RTVI также сообщил об этом со ссылкой на источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Сейчас по ст. 279 УК (вооруженный мятеж) предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

В пояснительной записке к документу сказано, что, если в результате мятежа погиб человек или возникли иные тяжкие последствия, это будет караться лишением свободы сроком от 15 до 20 лет с выплатой от 500 тыс. до 1 млн руб. штрафа либо пожизненным лишением свободы.

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Одновременно правительственная комиссия одобрила законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если участвующий в нем «способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам России». Это предлагается внести в примечание к ст. 275 УК (госизмена).

В действиях лица не должно содержаться иного состава преступления. В пояснительной записке указано, что это решение «позволит мотивировать участников вооруженного мятежа отказываться от продолжения противоправных действий».

«Закон, ужесточающий наказание, обратной силы не имеет, только смягчающий», — пояснил RTVI первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков. Он также заявил, что появление поправок не связано с годовщиной мятежа ЧВК «Вагнер». «Если закону чего-то недостает, не к дате, а неважно когда, поправки следует готовить и вносить», — сказал депутат.

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Год назад, вечером 23 июня 2023 года, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю частной военной компании. Министерство это опровергло и назвало его слова провокацией. На следующий день силы «Вагнера» захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонны военной техник в сторону Москвы. Президент Владимир Путин назвал действия Пригожина предательством и «ударом в спину».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вел переговоры с Пригожиным. К вечеру 24 июня стороны достигли договоренности «с гарантиями безопасности» для вагнеровцев. В ночь на 25 июня силы ЧВК покинули Ростов-на-Дону. 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе над Тверской областью.

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Теги
Георгий Смирнов
При участии
Анастасия Серова
военный мятеж пожизненное заключение правительство ЧВК Вагнер
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