Зеленский заявил о шансе Байдена закончить конфликт на Украине за 5 минут

Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за 5 минут ценой Украины, но Киев не согласен

Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут, если бы Киев согласился отказаться от своих территорий, но этого не произойдет, заявил Зеленский, комментируя обещания Трампа завершить военное противостояние за 24 часа

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут, если бы Киев отказался от перешедших под контроль России территории, однако Киев не согласится на такой путь, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Так он прокомментировал заявления экс-президента США Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт в первые сутки своего президентства в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

Он добавил, что у Трампа «однажды» был шанс окончить конфликт (Дональд Трамп был президентом США с 2016 по 2020 год). «Однажды в свое время у Дональда Трампа уже были эти 24 часа. Мы были на войне, не на полномасштабной войне, но мы были на войне, и, как я предполагаю, в его распоряжении было это время, но у него, должно быть, были какие-то другие приоритеты», — считает президент Украины.

Отвечая на вопрос, обеспокоен ли он предстоящими выборами в США и продолжением оказания помощи Киеву Вашингтоном после них, Зеленский сказал, что это внутриполитический вопрос Штатов. В то же время, добавил он, Киев надеется сохранить двухпартийную поддержку.

Зеленский не стал оспаривать публикацию Washington Post о том, что украинские власти рассказали главе ЦРУ Уильяму Бернсу во время его недавней поездки в Киев, что целью нового контрнаступления является приближение к границам Крыма, а затем начало переговоров с Москвой. По словам украинского президента, это «абсолютно ясная, логичная риторика».

Что касается окончания боевых действий, Зеленский считает, что они должны завершиться «справедливостью и миром», восстановлением территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что окончание «горячей стадии» конфликта и его замораживание не означают его завершения.

Трамп, комментируя конфликт на Украине, не раз говорил, что решил бы его быстро, «в течение 24 часов». В случае победы на выборах он пообещал позвонить для решения ситуации президенту России Владимиру Путину и Зеленскому. Кроме того, политик критикует шаги Байдена в отношении Украины: «Он систематически, но возможно, неосознанно подталкивает нас к тому, что скоро может стать третьей мировой войной».

В интервью Reuters в июне Трамп не исключил, что Украине придется отказаться от части территорий.

США являются одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине: по данным Пентагона, с начала боевых действий Вашингтон предоставил Киеву вооружений на $39,7 млрд. Москва осуждает поставки оружия Киеву.

Ряд политиков высказывали мнение, что выборы президента США сыграют важную роль в конфликте на Украине. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон говорила, что победа Трампа будет означать «конец Украины».