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Наместник Киево-Печерской лавры назвал дело против себя политическим

Наместник Киево-Печерской лавры в суде назвал уголовное дело против себя политическим
Митрополит Павел
Митрополит Павел (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Петр Лебедь) считает, что уголовное дело против него о разжигании религиозной вражды носит политический характер. Об этом он заявил в суде, передает в телеграм-канале украинское издание «Страна.ua».

«Я ничего не сделал для того, чтобы меня в чем-то обвиняли. Это политическое дело», — сказал митрополит.

Ранее 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту подозрение в разжигании религиозной розни и вызвала на допрос. Дело против священнослужителя завели по ст. 161 и ст. 436 УК Украины («Разжигание ненависти на религиозной почве» и «Публичные призывы к развязыванию вооруженного конфликта»). 

В ближайшее время Шевченковский суд Киева должен избрать митрополиту Павлу меру пресечения. Прокуратура требует назначить священнослужителю домашний арест, пишет «Страна.ua» в телеграм-канале. Об избрании этой меры пресечения ранее заявлял сам Павел.

Адвокат наместника, по данным издания, просил перенести заседание на понедельник, 3 апреля, но ему отказали. Тогда защита потребовала отвода судьи, указывая на предвзятость. Суд удовлетворить ходатайство отказался.

Уголовное дело в отношении митрополита о разжигании межрелигиозной вражды завели в январе. Это произошло после того, как во время рождественского богослужения в храме Агапита Печерского Павел назвал предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания «сущим бесом и самосвятом», а также обвинил украинские власти в «гонениях на Церковь», утверждало агентство УНИАН.

В мае 2022 года Украинская православная церковь (УПЦ), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, объявила о своей «полной самостоятельности и независимости». Кроме нее, на Украине с 2018 года действует автокефальная церковь — Православная церковь Украины (ПЦУ). Она возникла в результате слияния двух неканонических церковных структур — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Русская православная церковь (РПЦ) и УПЦ не признают ПЦУ.

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Подозрения Павлу предъявили на фоне спора о выселении служителей УПЦ из Киево-Печерской лавры. Государство решило расторгнуть договор аренды монастыря с УПЦ, так как нашло нарушения в использовании вверенного церкви имущества. УПЦ сочла это решение «беззаконием» и подала иск в суд. Минкульт Украины назвал одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ. Также в ведомстве подчеркнули, что иск не является основанием для пребывания духовенства в лавре. Митрополит Павел исключал выселение монахов из обители до окончания разбирательства.

Теги
Киево-Печерская лавра уголовное дело политическое преследование
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