Глава УПЦ провел службу в киевской лавре после требований покинуть ее

Глава Украинской православной церкви (УПЦ) Онуфрий провел всенощное бдение в Киево-Печерской лавре, несмотря на требование покинуть ее до 4 июля. Об этом говорится в телеграм-канале УПЦ.

«Богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского», — говорится в сообщении.

1 июля монахи УПЦ получили от подведомственного Минкультуры национального заповедника «Киево-Печерская лавра» требование до 4 июля покинуть корпуса лавры, освободить кельи и Гостиный двор. Всего в лавре пять корпусов. Комиссия по их опечатыванию начнет работу также с 4 июля. Если монахи не покинут помещения и не передадут от них ключи заповеднику, там поменяют замки и опечатают корпуса.

Украинские власти с весны пытаются выселить монахов УПЦ из лавры. В начале марта заповедник расторг договор об аренде помещений с монастырем и предписал священникам до конца месяца покинуть их. Условием, при котором они могли бы остаться, был переход в Православную церковь Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической). В начале июня от монахов снова потребовали выселиться из лавры, но те отказались, и министр культуры Александр Ткаченко пообещал добиться этого через суд.

На фоне этих событий наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Петра Лебедя) отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды.