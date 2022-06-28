Захарова назвала антижурналистской публикацию Bloomberg о дефолте России

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Агентство Bloomberg, сообщившее о дефолте России по суверенным долговым обязательствам впервые с 1918 года, занимается антижурналистской деятельностью, заявила в эфире «России 24» официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Bloomberg как раз занимается всем тем, что запрещено в первую очередь на Западе. <...> Это люди, которые выдают себя за журналистов, на самом деле обслуживают совершенно другие интересы, и, кстати говоря, давно», — сказала она (цитата по ТАСС).

По утверждению Захаровой, за подобные материалы об американском рынке или рынках Британии и ЕС журналистам грозила бы «сразу статья, причем очень жесткая». «Их просто вышвырнули бы из медиаполя», — сказала представитель МИДа.

Агентство Bloomberg написало, что дефолт России по суверенным долговым обязательствам произошел в ночь на 27 июня. Как пояснило агентство, в тот момент истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта. При этом агентство указало, что «дефолт носит в основном символический характер», для населения России он ничего не значит.

Кремль после этой публикации заявил, что не согласен с сообщением о дефолте, подобные утверждения там назвали неправомерными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платеж по еврооблигациям Россия провела в мае, а то, что расчетно-клиринговая система Euroclear удержала деньги, «не наша проблема».

В Минфине ранее неоднократно говорили, что у России есть необходимые средства для обслуживания своих обязательств, в том числе внешних.