В Кремле рассказали подробности предстоящей встречи Путина и Трампа

Лидеры России и США встретятся в президентском дворце в Хельсинки. Время переговоров один на один российская сторона не ограничивает, а общее итоговое заявление вряд ли будет принято, рассказал помощник президента России

Юрий Ушаков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Первая полномасштабная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в центре Хельсинки, в президентском дворце, она начнется в 13:00 по местному времени (совпадает с московским), рассказал журналистам на брифинге в Москве помощник президента России Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Путин и Трамп начнут общение в формате тет-а-тет, то есть без членов делегаций, но в присутствии переводчиков. После этого, сказал Ушаков, запланированы российско-американские переговоры в формате рабочего завтрака с участием некоторых членов делегации. По завершении переговоров президенты дадут пресс-конференции. Лимита на общение в формате один на один у российской стороны нет.

О том, что встреча пройдет в президентском дворце, ранее сообщали финские СМИ.

Ушаков подчеркнул, что для Путина и Трампа встреча в Хельсинки станет первой полномасштабной вне рамок международных форумов (ранее президенты встречались на саммите Группы двадцати в июле прошлого года), она обещает стать главным событием лета в международной дипломатии.

«​Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня, центральной темой разговора, разумеется, будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений», — заявил помощник президента.

«Всем очевидно, что в последнее время взаимодействие между нашими странами находится в кризисном состоянии. Как нам представляется, сложившаяся напряженность не имеет объективных причин и объективной основы. Холодная война давно завершилась, эпоха острого противостояния России и СССР и Америки ушла в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», — добавил он.

Россия и США, по словам Ушакова, сейчас столкнулись с новыми угрозами. Это и нарастание сложностей в мировой экономике, и распространение терроризма — в таких условиях государства могли и должны совместно работать и противодействовать этим сложным вызовам.

«Цель этой встречи просматривается в том, чтобы приступить наконец к выправлению негативной ситуации в наших двусторонних делах», — добавил помощник президента. Встреча также может способствовать восстановлению «более-менее приемлемого уровня доверия», в ходе нее могут быть намечены шаги, которые позволили бы двум странам возвратиться к международному сотрудничеству, предположил Ушаков. По его словам, интересы России и США совпадают во многих сферах: в обеспечении и поддержании международной безопасности, борьбе с международным терроризмом, совместном урегулировании кризисных ситуаций.

Трампа, по словам Ушакова, в Кремле рассматривают как партнера по переговорам. Президент США ранее сказал, что считает Путина конкурентом.

По договоренности с американской стороной из министров в переговорах будут участвовать только министры иностранных дел — Сергей Лавров и Майк Помпео, сказал Ушаков. Они в Хельсинки в тот же день проведут свою первую встречу. В составе делегаций также будут эксперты, которые будут готовы прорабатывать вопросы, если того потребуют президенты.

В Кремле ожидают, что американская сторона на переговорах поднимет тему якобы имевшегося вмешательства России в избирательный процесс в США.

«Российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в избирательные процессы в США. Мы готовы рассматривать факты <...> но это можно делать в рамках совместной рабочей группы по кибербезопасности, о создании которой наш президент договаривался еще в Гамбурге, но она не получила пока реального воплощения», — сказал Ушаков.

Российская сторона, по его словам, также хотела бы обсудить ущемление прав россиян, их аресты в третьих странах по запросу США, а также работу российских дипломатических учреждений в США.

Пока нет понимания, примут ли президенты какое-либо итоговое заявление (то есть будет ли что-то зафиксировано на бумаге), обратил внимание Ушаков. Вероятнее всего, общего​ итогового заявления не будет, президенты сами расскажут о достигнутых договоренностях на пресс-конференции, сказал он.

«Пока достигнуто понимание, что президенты сами решат на этот счет, но, скорее всего, они ограничатся заявлениями, в которых сами подведут итоги встречи, и сами заявят о тех договоренностях, которые будут достигнуты, и сами дадут ведомствам поручения проводить дальнейшую работу», — пояснил Ушаков.