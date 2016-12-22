Финляндия ввела контроль на границах с ЕС из-за встречи Путина и Трампа

Правительство Финляндии приняло решение о временном возобновлении контроля на границах страны с другими государствами Евросоюза. В сообщении пресс-службы кабмина говорится, что проверки вводятся в связи с усилением мер безопасности в преддверии саммита президентов России и США, который пройдет в Хельсинки 16 июля.
Контроль на внутренних границах Финляндии с ЕС возобновлен с 12:00 пятницы, 13 июля, и будет прекращен в полдень 17 июля.
Все это время проверки на границах с ЕС будут выборочными, в первую очередь им будут подвергаться иностранцы, вызвавшие подозрение у спецслужб. Особое внимание власти намерены обратить на пассажиров, проходящих через аэропорт Вантаа и морские порты Хельсинки и Турку.
«Целью [введения контроля] является обеспечение соблюдения иностранными гражданами, прибывающими в Финляндию или покидающими ее, условий въезда и пребывания в стране, а также выявление лиц, которые могут представлять угрозу», — говорится в сообщении пресс-службы правительства Финляндии.
Никаких дополнительных документов у лиц, пересекающих границу Финляндии, власти обещают не требовать. В сообщении отмечается, что единственное изменение состоит в том, что все пассажиры теперь должны быть готовы к проверке документов пограничниками и сотрудниками миграционной службы.