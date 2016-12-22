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СМИ назвали резиденцию императора России местом встречи Путина и Трампа
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СМИ назвали резиденцию императора России местом встречи Путина и Трампа
Политика, 22:18
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СМИ назвали резиденцию императора России местом встречи Путина и Трампа
Встреча Трампа и Путина должна пройти в президентском дворце в Хельсинки, бывшей резиденции российского императора, утверждает Helsingin Sanomat. В этом здании в 1915 году останавливался Николай II
Президентский дворец в Хельсинки, Финляндия (Фото: Richard Sowersby / REX / Shutterstock)

Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки пройдут в президентском дворце. Об этом сообщает финское издание ​Helsingin Sanomat.

По данным издания, в столицу Финляндии Трамп прибудет в воскресенье, 15 июля. В этот день он встретится с американским дипкорпусом. 16 июля он начнет со встречи с президентом страны Саули Ниинистё, после чего в обед начнутся его переговоры с российским лидером.

Как утверждает Helsingin Sanomat, местом переговоров станет президентский дворец — рабочая резиденция президента Финляндии. В период нахождения Финляндии в составе Российской империи это здание, построенное в 1820 году, было царской резиденцией. В последний раз император Николай II посещал его в 1915 году.

С 1921 по 1993 год здание служило одновременно жилой и рабочей резиденцией главы государства. В настоящее время дворец является одним из трех официальных мест работы президента. С 2017 года здание открыто для посещения публики.

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Ранее, в начале июля, это же издание называло вероятным местом встречи лидеров правительственную резиденцию Кенигстед под Хельсинки. Однако позднее стало известно, что место встречи было изменено по соображениям безопасности и из-за удаленности Кенигстеда от центра города.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Хельсинки , Дональд Трамп , Владимир Путин
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