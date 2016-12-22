Трамп понадеялся на прогресс в обсуждении вопросов разоружения с Путиным

США и Россия — большие страны, способные изменить ситуацию с распространением ядерных вооружений, отметил глава американской администрации

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп, выступая на совместной с британским премьер-министром Терезой Мэй пресс-конференции, заявил о намерении обсудить на встрече с российским коллегой вопросы в сфере ядерного нераспространения, сообщает Bloomberg.

«Мы будем говорить с президентом Путиным о ряде вещей: Украине, мы будем говорить о Сирии, мы будем говорить о других частях Ближнего Востока. Я буду говорить о ядерном нераспространении», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что и Вашингтон, и Москва вкладывают большие средства в модернизацию стратегических ядерных арсеналов, что Трамп назвал «очень-очень плохой политикой».

«У нас нет выбора», — добавил президент США. Он подчеркнул, что тему нераспространения ядерного оружия нужно поднять во время предстоящей встречи с Путиным, так как США и Россия — большие страны, способные изменить ситуацию. «Было бы огромным достижением, если бы мы могли добиться чего-то по ядерному нераспространению», — подчеркнул Трамп, назвав Китай среди тех стран, которых также касается этот вопрос.

Он отметил, что считает главной международной проблемой именно распространение ядерных вооружений, которые, по мнению Трампа, необходимо существенно сократить, а «в идеале вообще избавиться от них, наверное, это мечта», отметил американский лидер, приводит его слова Reuters.

Дональд Трамп также заявил о своей убежденности в том, что сможет выработать «очень хорошие отношения» с президентом России. По мнению президента США, нормализацию отношений двух стран срывают внутриполитические разногласия в Америке.

В пятницу, 13 июля, в Лондоне Трамп провел переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, по итогам которой Мэй сообщила об их договоренности взаимодействовать с Россией «с позиции силы».

Президенты России и США встретятся на саммите в Хельсинки 16 июля. Ранее Дональд Трамп, комментируя предстоящий саммит, отметил, что не считает Путина врагом, а воспринимает его как конкурента. «Я думаю, что мы хорошо поладим <...> Хотелось бы надеяться, что когда-то он может стать и другом», — отметил американский лидер.