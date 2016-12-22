Трамп назвал конечную цель будущей встречи с Путиным

По словам президента США, конечным итогом российско-американского саммита должно стать прекращение войн и конфликтов и отказ всего мира от ядерного оружия

Дональд Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

Президент США Дональд Трамп не ждет многого от саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки. По его словам, эта встреча будет в свободном формате, но в дальнейшем может все-таки оказаться полезной.

«Пройдет не так много времени, и мы увидим, к чему она приведет, но она может быть плодотворной, действительно плодотворной. Может быть, это и не так, но я уверен, что встречаться с людьми — это великолепно», — заявил Трамп на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе, передает корреспондент РБК.

Отвечая на вопрос финской журналистки, что могло бы стать конечной целью саммита президентов США и России в столице Финляндии, Трамп сказал, что ему пока сложно об этом судить, а затем предложил сразу несколько вариантов.

«Давайте посмотрим. Никакого ядерного оружия где бы то ни было в мире — это могло бы стать конечной целью, так? Никаких больше войн, проблем, конфликтов. Давайте найдем лекарство от каждой известной людям болезни», — сказал Трамп.

Переговоры Путина и Трампа должны пройти 16 июля в Хельсинки. Во время встречи, как заявляли ранее в Кремле и Белом доме, президенты двух стран должны будут обсудить перспективы развития российско-американских отношений и ситуацию в мире. Сам американский лидер позже говорил, что надеется обсудить с Путиным события на Украине и в Сирии, а также поднять вопрос о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году.