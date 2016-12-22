Украинский генерал рассказал об идеологической деоккупации Донбасса

Она будет заключаться в работе с местными СМИ, в том числе и на неподконтрольной Киеву территории, рассказал замглавы Генштаба ВСУ. Также Киев будет глушить телевещание ДНР и ЛНР, добавил он

Сергей Наев (Фото: Палинчак Михаил / ИнА "Украинское Фото")

Заместитель начальника Генерального штаба ВСУ и командир Объединенного оперативного штаба украинских военных, действующих на территории Донбасса, Сергей Наев заявил львовской газете «Высокий замок», что Киев занимается «идеологической деоккупацией Донбасса».

По словам Наева, в распоряжении ВСУ есть оборудование, которое способно «глушить телевидение со стороны временно оккупированных территорий». Также Наев общается с руководителями местных СМИ, в том числе и тех, что находятся на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР И ЛНР).

«Лучший способ влиять на сознание местного населения — это демонстрировать эффективную работу власти, чтобы люди видели, что жизнь улучшается, чтобы могли сравнить», — добавил он.

Формат силовой операции украинской стороны в Донбассе изменился в конце апреля. До этого, с 2014 года, Киев проводил в регионе антитеррористическую операцию. Теперь проводится Операция объединенных сил.

В начале мая глава МВД страны Арсен Аваков распорядился подготовить план деоккупации региона, который позволит освободить территории и восстановить на них конституционный строй Украины. Иван Варченко, возглавивший группу по разработке такого плана, упоминал, что Киев столкнется в том числе с информационными и культурными вызовами на неподконтрольных территориях. Он отмечал, что «пути их преодоления» власти Украины разработали.

Министерство информационной политики Украины в начале апреля направило письмо в представительство Facebook в странах Центральной и Восточной Европы. Власти попросили соцсеть заблокировать аккаунты, принадлежащие сторонникам ДНР и ЛНР.