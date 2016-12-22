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Власти Украины попросили Facebook закрыть аккаунты ДНР и ЛНР
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Власти Украины попросили Facebook закрыть аккаунты ДНР и ЛНР
Политика, 04:56
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Власти Украины попросили Facebook закрыть аккаунты ДНР и ЛНР
Министерство информационной политики Украины попросило Facebook закрыть аккаунты, которые принадлежат сторонникам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В официальном обращении в представительство Facebook в центральной и восточной Европе, которое опубликовало украинское ведомство, указывается, что социальная сеть «де-факто содействует распространению фейковых новостей и пропаганды Россией и подконтрольными ей террористическими группировками ДНР и ЛНР».

В ведомстве отметили, что по правилам Facebook не допускает присутствия в социальной сети организаций и лиц, занимающихся террористической деятельностью. «А украинские органы государственной власти признают «ДНР» и «ЛНР» именно террористическими организациями», - сообщили в министерстве.

В качестве подтверждения заместитель министра информационной политики Дмитрий Золотухин привел публикации в различных интернет-изданиях, в том числе и в украинской версии Wikipedia.

При этом в ведомстве попросили Facebook попросили не ограничивать «свободу слова украинских активистов, противостоящих гибридной войне, развязанной Россией». Наоборот, предлагается закрыть страницы, деятельность которых «имеет деструктивные последствия для украинского народа, а также для имиджа самой компании».

В обращении указывается, что Facebook за последние годы заблокировал страницы целого ряда украинских журналистов, волонтеров и блогеров, «у которых есть активная гражданская позиция».
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Украина , Facebook
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