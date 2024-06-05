FT узнала условие США для предоставления кредита Киеву за счет России
США предоставят Украине кредит в размере $50 млрд с погашением за счет доходов с активов России, если ЕС продлит санкции против Москвы на неопределенный срок, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дискуссионный документ.
По данным издания, Вашингтону необходимы подобные меры Брюсселя, так как срок действия санкций «истекает каждые шесть месяцев» и его нужно каждый раз единогласно продлевать до окончания конфликта на Украине. Изменение этой политики оставят США ответственными за погашение кредита, отмечает FT. ЕС должен предоставить гарантии того, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока «Москва не согласится оплатить ущерб, причиненный Украине», говорится в документе.
Другой сценарий предполагает, что страны G7 предоставят Украине двусторонние кредиты, обеспеченные прибылью от российских активов в каждой юрисдикции. Это потребует от ЕС использования «запаса прочности» общего бюджета, а также единогласного одобрения членами блока, пишет FT.
США планируют достичь соглашения с ЕС по этому вопросу к саммиту лидеров G7 в Италии на следующей неделе, пишет издание. Ожидается, что механизм финансирования Украины за счет доходов от замороженных активов России, станет главной темой мероприятия. В документе говорится, что предстоит также определить срок погашения, процентную ставку кредита и форму его предоставления (напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк).
Источник издания заявил об опасениях ряда европейских стран потенциальных финансовых последствий предоставления гарантии о продлении санкций. «Американцам, вероятно, придется смириться с тем, что ЕС не может дать железобетонных гарантий по убыткам», — сказал он.
После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. В 2022 году российский Минфин оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. Большая часть из них находится в бельгийской Euroclear.
Западные страны и Киев неоднократно призывали использовать их на восстановление Украины. По состоянию на конец 2023 года Еврокомиссия оценивала нанесенный Украине ущерб в $486 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его стране необходимо на восстановление $1 трлн.
Об идее по предоставлению Украине кредита за счет доходов от активов России ранее заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Источники Reuters также называли сумму в $50 млрд.
Россия осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разибрательств». В МИДе отмечали, что любые действия с замороженными средствами сочтут «воровством».
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