 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

FT узнала условие США для предоставления кредита Киеву за счет России

FT: США дадут Киеву кредит на $50 млрд при условии продления санкций ЕС
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
США готовы предоставить Украине кредит на $50 млрд за счет доходов от активов России, если ЕС согласится продлить санкции на неопределенный срок, пишет FT. Москва предупреждала, что сочтет любые подобные меры «воровством»
Киев
Киев (Фото: Thomas Imo / Photothek / Global Look Press )

США предоставят Украине кредит в размере $50 млрд с погашением за счет доходов с активов России, если ЕС продлит санкции против Москвы на неопределенный срок, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на дискуссионный документ.

По данным издания, Вашингтону необходимы подобные меры Брюсселя, так как срок действия санкций «истекает каждые шесть месяцев» и его нужно каждый раз единогласно продлевать до окончания конфликта на Украине. Изменение этой политики оставят США ответственными за погашение кредита, отмечает FT. ЕС должен предоставить гарантии того, что российские активы останутся замороженными до тех пор, пока «Москва не согласится оплатить ущерб, причиненный Украине», говорится в документе.

Другой сценарий предполагает, что страны G7 предоставят Украине двусторонние кредиты, обеспеченные прибылью от российских активов в каждой юрисдикции. Это потребует от ЕС использования «запаса прочности» общего бюджета, а также единогласного одобрения членами блока, пишет FT.

США планируют достичь соглашения с ЕС по этому вопросу к саммиту лидеров G7 в Италии на следующей неделе, пишет издание. Ожидается, что механизм финансирования Украины за счет доходов от замороженных активов России, станет главной темой мероприятия. В документе говорится, что предстоит также определить срок погашения, процентную ставку кредита и форму его предоставления (напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк).

Источник издания заявил об опасениях ряда европейских стран потенциальных финансовых последствий предоставления гарантии о продлении санкций. «Американцам, вероятно, придется смириться с тем, что ЕС не может дать железобетонных гарантий по убыткам», — сказал он.

После начала военной операции на Украине ЕС и страны G7 заблокировали порядка $280 млрд (€260 млрд) активов Центробанка России в виде денежных средств и ценных бумаг. В 2022 году российский Минфин оценивал эту сумму примерно в $300 млрд. Большая часть из них находится в бельгийской Euroclear.

Западные страны и Киев неоднократно призывали использовать их на восстановление Украины. По состоянию на конец 2023 года Еврокомиссия оценивала нанесенный Украине ущерб в $486 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его стране необходимо на восстановление $1 трлн.

Об идее по предоставлению Украине кредита за счет доходов от активов России ранее заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Источники Reuters также называли сумму в $50 млрд.

В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России
Политика
Джейк Салливан
Йеллен отметила, что в бельгийском депозитарии Euroclear находится около $204 млрд активов России, и теперь он получает колоссальные доходы от них. «Они не принадлежат России, и они начислялись Euroclear, а теперь Евросоюз принял меры, чтобы взять эту прибыль и направить большую ее часть на нужды Украины. Таким образом, эта прибыль составит от $3 млрд до $5 млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока они (активы России. — РБК) остаются замороженными», — сказала министр.

Россия осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. В Кремле предупреждали, что возможная конфискация российских активов станет «солидным гвоздем в будущий гроб» западной экономики и «предметом судебных разибрательств». В МИДе отмечали, что любые действия с замороженными средствами сочтут «воровством».

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США ЕС российские активы Украина кредит
Материалы по теме
В Белом доме не исключили новых заявлений по изъятию активов России
Политика
Силуанов заявил о зеркальных мерах при изъятии российских активов
Политика
WSJ узнала детали механизма по передаче Украине прибыли от активов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Новые налоговые правила меняют подход к инвестициям: кто наиболее уязвим Pro, 12:14
Кто претендует на пост президента США. Инфографика Политика, 12:13
Иранца оштрафовали в Москве за футболку Balenciaga с флагом Украины Политика, 12:12
На ПМЭФ представили специалиста по вопросам ЖКХ — робота Евгения. Видео Общество, 12:10
Кошмары и тоска: 8 признаков повышенного стресса Pro, 11:55
FT узнала условие США для предоставления кредита Киеву за счет России Финансы, 11:52
Турчака проводили из Совета Федерации аплодисментами. Видео Политика, 11:51
В Гарварде назвали главный фактор счастья и долгой жизни
Читать
В Германии напали с ножом на политика от АдГ Политика, 11:49
В Видном в СИЗО отправили мужчину, разбросавшего венки у Вечного огня Политика, 11:47
Скандальный российский игрок НХЛ выступит в Медиалиге Спорт, 11:44
РБК Франшизы расскажут о франчайзинге на ПМЭФ-2024 РБК Франшизы, 11:41
Контрактника обвинили в расстреле сослуживцев и покупке наркотиков Политика, 11:39
Экстремистов из тувинской «Черной армии» будут судить в Москве Общество, 11:35
Криптовалюты BNB и TON обновили исторические максимумы Крипто, 11:32