«Сбер» оценил стабильность курса валют после новых санкций США

Фото: Андрей Любимов / РБК

Курсы валют в «Сбере», как на покупку, так и на продажу, остаются стабильными после введения США санкций против Мосбиржи. Об этом говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

«Курсы валют — как покупки, так и продажи — в «Сбере» стабильны, никаких изменений курсовой разницы со вчерашнего дня не производилось. Это касается как курсов в приложении «СберОнлайн», так и в отделениях банка», — пояснили РБК в «Сбере».

В организации уточнили, что спрос на валюту в отделениях «Сбера» остается стандартно невысоким. «Повышенного интереса к валюте у наших клиентов не наблюдаем», — добавили в банке.

США накануне расширили санкции против России. Ограничения ввели против Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария), который выступает контрагентом во всех валютных сделках на Мосбирже.

В Вашингтоне посчитали, что меры российских властей по привлечению капитала в отношении Мосбиржи расширяют возможности граждан России и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля путем инвестирования в суверенный долг России, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия».

Мосбиржа после введения санкций заявила, что с 13 июня будет проводить торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов по всем инструментам, кроме валютных пар с долларом и евро. На фондовом и денежном рынках и рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) их будут проводить по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро. На срочном рынке торги будут идти в обычном режиме.

Центробанк подчеркнул, что приостанавливает проведение биржевых торгов только в долларах и евро, сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки, уточнил регулятор.

«Сбер» после введения санкций заверил, что проводить операции по обмену валюты граждане смогут в его отделениях и мобильном приложении.