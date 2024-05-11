Welt узнала подробности соглашения ЕС и Украины о гарантиях безопасности

ЕС обещает Украине консультации в течение суток после начала агрессии против нее, поставки оружия, помощь в обучении солдат, разминировании и борьбе с гибридными атаками. Отправка военных исключается, отмечает Welt

Послы ЕС согласовали «конфиденциальный» документ с описанием гарантий союза по обеспечению безопасности Украины, сообщает Welt со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении текст.

«Европейский союз и его государства-члены играют ключевую роль в непосредственной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной, гражданской, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической помощи, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ и реконструкции, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки», — говорится в документе, по данным издания.

Одно из обязательств, перечисленных в документе, — предоставление Украине консультаций в течение 24 часов после потенциальной агрессии против страны. Также Брюссель обещает поставки оружия, обучение солдат, помощь в реформировании сектора безопасности, разминировании страны и в противодействии гибридным угрозам и кибератакам. Прямое участие солдат из стран ЕС в боевых действиях против России исключается, отмечает Welt.

Кроме того, в документе говорится, что размер фонда поддержки Украины в текущем году составит €5 млрд, в дальнейшем он может быть увеличен в зависимости от потребностей украинской армии и возможностей стран ЕС.

Документ обсуждается между Европейской службой внешних действий и украинским правительством. Из стран — членов ЕС пока только семь согласились предоставить Украине гарантии безопасности: Германия, Дания, Франция, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия, а также вышедшая из ЕС Великобритания. По данным Welt, еще семь отказываются заключать подобные соглашения — это Словакия, Венгрия, Хорватия, Болгария, Кипр, Ирландия, Австрия и Мальта. Также договариваться с Украиной на этот счет не желают не входящие в союз Швейцария и Турция.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля сообщил, что Киев и Вашингтон работают над соглашением в области безопасности, оно должно стать «самым сильным» из всех двусторонних соглашений, которые Украина заключила с другими странами. Он уточнял, что всего вместе с договором с США готовятся еще семь таких документов.

Его российский коллега Владимир Путин отмечал, что Киев имеет право на получение гарантий безопасности и что Москва не против обсуждения этого вопроса при условии обеспечения безопасности России.