Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 89,01 (+0,97) Инвестиции, 09 июн, 16:23 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 82,64 (+0,55) Инвестиции, 09 июн, 16:23
Лукашенко пригрозил без колебаний ответить на агрессию ядерным оружием Политика, 13:26
Пожар на рынке «Садовод» потушили Город, 13:20
Острова притяжения: как устроены окруженные водой локации в черте города Тренды, 13:19
Гладков сообщил о 37 выпущенных по Шебекинскому округу снарядах за сутки Политика, 13:14
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 13:10
В Якутии выпал снег. Видео Общество, 13:08
Банки кредитуют малый бизнес только на бумаге: какие есть альтернативы Pro, 13:07
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Мобилизованных предложили освободить от уголовного наказания после службы Политика, 13:03
Политики и звезды: кто ездит к Зеленскому в Киев. Фотогалерея Политика, 13:00 
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб в зоне военной операции Спорт, 12:57
Россия и Китай стали лидерами по оттоку миллионеров Экономика, 12:49
Почему растет доллар: эксперты объяснили рост выше ₽84 и дали прогноз Инвестиции, 12:48
Как быстро снять надбавку с работника, если он ее больше не заслуживает Pro, 12:47
ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудников ОПК за работу на Украину Политика, 12:47
Протесты в Белоруссии ,  
0 

Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича

Лукашенко объяснил помилование экс-главреда NEXTА тем, что тот «выполнил все обещания»
Бывший главред NEXTA Протасевич «выполнил все, что обещал», после чего был помилован, рассказал Лукашенко. Говоря о решении так же помиловать россиянку Сапегу, он отметил: «его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?»
Роман Протасевич
Роман Протасевич (Фото: Наталья Таланова / ТАСС)

Бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич был помилован, поскольку сделал все, что обещал, и признал неправильность своих поступков. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Перед ним [Протасевичем] были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, — ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что пообещал. Это не потому, чтобы сохранить себе жизнь или не попасть в тюрьму. Нет. У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул он.

Лукашенко также прокомментировал помилование бывшей девушки Протасевича, россиянки Софьи Сапеги. По его словам, так как она была гражданкой России, ее еще до суда планировали выдать российским правоохранительным органам, но «процесс затянулся до невозможности».

«Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?», — добавил он.

Протасевич 22 мая сообщил, что Лукашенко его помиловал. Позднее, 7 июня, белорусский лидер помиловал Сапегу. Ее передали российской делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Протасевича и Сапегу задержали в мае 2021 года, после посадки рейса RyanAir в Минске. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс, но над территорией Белоруссии запросил посадку из-за поступившего сообщения о бомбе, которое, по данным авиакомпании, поступило от белорусских властей. Угроза не подтвердилась.

Читайте на РБК Pro
Как японец стал миллиардером, применив нейросеть для поглощения компаний
«Почему так поздно в джуны?» Что ответить на некорректный вопрос эйчара
«Вотум недоверия Лондону». Почему Сити больше не финансовый центр мира
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону

В конце июня 2021 года Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО. СК сообщил, что они заключили со следствием досудебное соглашение, поэтому меру пресечения им заменили на домашний арест.

Как передавал телеграм-канал Baza, Протасевич дал показания о противозаконной деятельности Сапеги. Он рассказал следователям, что его бывшая девушка занималась деанонимизацией сотрудников силовых ведомств через сервис «Глаз Бога» и получила за свою работу $5 тыс.

Протасевич также сообщил, что был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Обвиняемыми по делу также проходят пять человек: лидер белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук. Протасевич рассказал, что они планировали встречу с представителями штаба Тихановской в Стамбуле или Москве.

По его словам, та как «марши и хождения уже провалились», они «видели один вариант свержения власти — силовой с участием военных».

Приговоры и помилования: что стало с противниками Лукашенко
Фотогалерея 

Сапегу суд в Гродно приговорил к шести годам тюремного заключения весной 2022 года, признав виновной в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни.

Экс-главреда Nexta 3 мая приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Его и других фигурантов дела обвинили в том, что с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, они «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем.

На следующий день после помилования в эфире «Беларусь-1» Протасевич рассказал, что два года, проведенные в изоляции, помогли ему переосмыслить многие вещи. «Я понял, что очень во многих вещах заблуждался, ошибался», — добавил он.

Протасевич отметил, что 2020 год «сплотил белорусов» вокруг государства и общих идей. Он также признался, что видит свою жизнь дальше в Белоруссии.

Сапега также поблагодарила Лукашенко за помилование. «За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — сказала она.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Александр Лукашенко Белоруссия Роман Протасевич Nexta помилование
Материалы по теме
Лукашенко помиловал Сапегу и передал ее России
Политика
Помилованная Лукашенко Сапега вышла на свободу. Видео
Политика
Лукашенко помиловал Протасевича
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter