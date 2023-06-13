Лукашенко объяснил, почему помиловал Протасевича

Лукашенко объяснил помилование экс-главреда NEXTА тем, что тот «выполнил все обещания»

Бывший главред NEXTA Протасевич «выполнил все, что обещал», после чего был помилован, рассказал Лукашенко. Говоря о решении так же помиловать россиянку Сапегу, он отметил: «его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?»

Роман Протасевич (Фото: Наталья Таланова / ТАСС)

Бывший главный редактор NEXTA Роман Протасевич был помилован, поскольку сделал все, что обещал, и признал неправильность своих поступков. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает «БелТА».

«Перед ним [Протасевичем] были поставлены условия. Понимая все, что происходило до того, после того, — ты делаешь это, мы делаем это. Этот парень сделал все, что пообещал. Это не потому, чтобы сохранить себе жизнь или не попасть в тюрьму. Нет. У человека была убежденность: он признался, что неправильно поступил», — подчеркнул он.

Лукашенко также прокомментировал помилование бывшей девушки Протасевича, россиянки Софьи Сапеги. По его словам, так как она была гражданкой России, ее еще до суда планировали выдать российским правоохранительным органам, но «процесс затянулся до невозможности».

«Забирали где-то полгода — не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?», — добавил он.

Протасевич 22 мая сообщил, что Лукашенко его помиловал. Позднее, 7 июня, белорусский лидер помиловал Сапегу. Ее передали российской делегации во главе с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Протасевича и Сапегу задержали в мае 2021 года, после посадки рейса RyanAir в Минске. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс, но над территорией Белоруссии запросил посадку из-за поступившего сообщения о бомбе, которое, по данным авиакомпании, поступило от белорусских властей. Угроза не подтвердилась.

В конце июня 2021 года Протасевича и Сапегу выпустили из СИЗО. СК сообщил, что они заключили со следствием досудебное соглашение, поэтому меру пресечения им заменили на домашний арест.

Как передавал телеграм-канал Baza, Протасевич дал показания о противозаконной деятельности Сапеги. Он рассказал следователям, что его бывшая девушка занималась деанонимизацией сотрудников силовых ведомств через сервис «Глаз Бога» и получила за свою работу $5 тыс.

Протасевич также сообщил, что был «передаточным звеном» между «заговорщиками» и штабом бывшей соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской.

Обвиняемыми по делу также проходят пять человек: лидер белорусской оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев, литературовед и политтехнолог Александр Федута, юрист из США Юрий Зенкович, бывшая сотрудница его минской фирмы Ольга Голубович и активист, дальнобойщик Денис Кравчук. Протасевич рассказал, что они планировали встречу с представителями штаба Тихановской в Стамбуле или Москве.

По его словам, та как «марши и хождения уже провалились», они «видели один вариант свержения власти — силовой с участием военных».

Сапегу суд в Гродно приговорил к шести годам тюремного заключения весной 2022 года, признав виновной в возбуждении социальной вражды и незаконном сборе и распространении данных о частной жизни.

Экс-главреда Nexta 3 мая приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Его и других фигурантов дела обвинили в том, что с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, они «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем.

На следующий день после помилования в эфире «Беларусь-1» Протасевич рассказал, что два года, проведенные в изоляции, помогли ему переосмыслить многие вещи. «Я понял, что очень во многих вещах заблуждался, ошибался», — добавил он.

Протасевич отметил, что 2020 год «сплотил белорусов» вокруг государства и общих идей. Он также признался, что видит свою жизнь дальше в Белоруссии.

Сапега также поблагодарила Лукашенко за помилование. «За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс. Он дан был далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — сказала она.