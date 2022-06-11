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Глава Еврокомиссии обсудит с Зеленским в Киеве членство Украины в ЕС

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Natacha Pisarenko / AP)

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Reuters.

Фон дер Ляйен и Зеленский будут обсуждать восстановление Украины и ее прогресс на пути к членству в Европейском союзе, пишет агентство.

«Вместе с президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути», — написала глава ЕК в Twitter.

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В мае лидеры Евросоюза проводили переговоры по вопросу восстановления Украины и решили, что этот процесс напрямую связан с проведением реформ украинскими властями. Речь идет о реформах системы управления и судебной системы, а также о борьбе с коррупцией, чтобы создать «позитивные условия» для бизнеса. По итогам переговоров было принято решение рассмотреть создание платформы восстановления Украины, которая объединит власти страны, ЕС, Европейский инвестиционный банк, международных партнеров, финансовые организации. Кроме того, ЕС работает над механизмом предоставления Украине чрезвычайного пакета макрофинансовой помощи объемом €9 млрд.

Заявка на вступление Украины в Евросоюз была подана еще в феврале. В апреле Зеленский передал в ЕС заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата. Восемь стран поддержали идею ускоренного вступления Украины в Евросоюз, однако Дания и Нидерланды, как пишет Bloomberg, выступили против. Урсула фон дер Ляйен обещала рассмотреть заявку Киева летом текущего года.

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