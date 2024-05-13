Президент Сербии решил вернуть посла в Киев

Посольство Сербии в Киеве временно закрыли в марте 2022 года по соображениям безопасности, а дипломатов эвакуировали в Белград. Вучич сообщил, что дипмиссия в украинской столице вскоре возобновит работу

Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Посол Сербии на Украине в ближайшее время вернется на свою должность в Киеве, сообщил в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сербский лидер Александр Вучич.

13 апреля Вучич встретился в Белграде с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и первой леди страны Еленой Зеленской. «Мы договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический бизнес-форум между двумя странами», — написал сербский лидер.

Кулеба уточнил в своем аккаунте в X (бывший Twitter), что посольство временно закрыли по соображениям безопасности вскоре после начала полномасштабных боев на Украине — в марте 2022 года. Дипломатов эвакуировали в Белград, помимо того, сербские власти рекомендовали своим гражданам покинуть страну. Ограничения в работе посольств в Киеве принимали и другие страны, некоторые перевели сотрудников во Львов.

Глава МИД Украины поблагодарил Вучича за решение возобновить работу дипмиссии, заявив, что оно «пойдет на пользу развитию народов» обеих стран.

Сербия осудила военные действия на Украине, но не присоединилась к санкциям против России и не раз критиковала их. В конце февраля, как писала «Европейская правда», Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях из итоговой декларации участников саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Албании. С февраля 2022 года он трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на зарубежных мероприятиях, а летом 2023 года рассказал, что больше года не общался с российским президентом Владимиром Путиным из-за предвзятого отношения западных стран к таким контактам.