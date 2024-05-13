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Военная операция на Украине ,  
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Президент Сербии решил вернуть посла в Киев

Александр Вучич: посол Сербии вскоре вернется в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Посольство Сербии в Киеве временно закрыли в марте 2022 года по соображениям безопасности, а дипломатов эвакуировали в Белград. Вучич сообщил, что дипмиссия в украинской столице вскоре возобновит работу
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Посол Сербии на Украине в ближайшее время вернется на свою должность в Киеве, сообщил в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) сербский лидер Александр Вучич.

13 апреля Вучич встретился в Белграде с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и первой леди страны Еленой Зеленской. «Мы договорились об улучшении двусторонних отношений, с особым желанием в ближайшее время организовать экономический бизнес-форум между двумя странами», — написал сербский лидер.

Кулеба уточнил в своем аккаунте в X (бывший Twitter), что посольство временно закрыли по соображениям безопасности вскоре после начала полномасштабных боев на Украине — в марте 2022 года. Дипломатов эвакуировали в Белград, помимо того, сербские власти рекомендовали своим гражданам покинуть страну. Ограничения в работе посольств в Киеве принимали и другие страны, некоторые перевели сотрудников во Львов.

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Глава МИД Украины поблагодарил Вучича за решение возобновить работу дипмиссии, заявив, что оно «пойдет на пользу развитию народов» обеих стран.

Сербия осудила военные действия на Украине, но не присоединилась к санкциям против России и не раз критиковала их. В конце февраля, как писала «Европейская правда», Вучич настоял на исключении упоминаний о санкциях из итоговой декларации участников саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который состоялся в Албании. С февраля 2022 года он трижды встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским на зарубежных мероприятиях, а летом 2023 года рассказал, что больше года не общался с российским президентом Владимиром Путиным из-за предвзятого отношения западных стран к таким контактам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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