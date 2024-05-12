Жена Вучича встретила в Сербии Елену Зеленскую

В Белград с визитом прибыла жена президента Украины Елена Зеленская, во время визита ее сопровождала супруга сербского лидера Тамара Вучич, сообщает Tanjug.

Зеленская и Вучич посетили достопримечательности столицы Сербии — парк Калемегдан в центре города и расположенную в нем белградскую крепость. Также они побывали в городской библиотеке, где Зеленской показали первую книгу, напечатаную в Белграде, «Евангелие», и «украинскую полку» с книгами на этом языке, созданную под патронажем супруги украинского лидера. Женам глав государств вручили читательские билеты и монографии в честь 90-летия библиотеки.

В Белградском университете в присутствии двух первых леди было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между вузом и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.

Помимо Зеленской и Вучич, в туре приняли участие министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и посол Украины в Белграде Владимир Толкач.