Вучич заявил, что отказ от санкций против России усилил репутацию Сербии

Отказ Белграда ввести антироссийские санкции укрепил репутацию Сербии как свободной и независимой страны, заявил президент Александр Вучич в эфире телеканала TV Prva.

«Мы — единственная страна во всей Европе, которая около двух лет не вводит санкции против России. <...> Так Сербия усилила репутацию свободной и независимой страны, которая проводит собственную политику», — заявил глава страны (цитата по ТАСС).

По словам Вучича, давление на Сербию по вопросу введения санкций становится сильнее и напряженнее. Он также пообещал объявить населению, когда страна больше не сможет ему справляться.

После начала военной операции на Украине Сербия не вводила санкции против России. Вучич объяснил это решение «моральной позицией».

Он не раз заявлял, что Запад давит на Сербию из-за отказа вводить санкции, а также сомневался в возможности «долго выдержать» без них. По словам Вучича, Белград сделает все возможное, чтобы продолжать проводить свою политику.

Москва критикует антироссийские санкции. В июне 2022 года президент Владимир Путин назвал санкции против России безумными и бездумными. Он также подчеркнул, что скорость, с которой их вводили, и количество ограничений прецедентов не знают.