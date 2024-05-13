Президент Сербии встретился с Еленой Зеленской в Белграде

Елена Зеленская (Фото: ZelenskaUA / Twitter)

Президент Сербии Александр Вучич встретился с супругой украинского президента Еленой Зеленской в Белграде.

Прием был запланирован на 17:00 мск в здании Генерального секретариата в столице, говорится в анонсе администрации сербского президента. Тема встречи не уточнялась.

Зеленская прибыла с визитом в Белград 12 мая, ее сопровождала супруга сербского лидера Тамара Вучич. В Белградском университете в присутствии двух первых леди было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между вузом и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.

Помимо Зеленской и Вучич в туре приняли участие министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и посол Украины в Белграде Владимир Толкач.

7 и 8 мая в Сербии с визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань.