Президент Сербии встретился с Еленой Зеленской в Белграде
Президент Сербии Александр Вучич встретился с супругой украинского президента Еленой Зеленской в Белграде.
Прием был запланирован на 17:00 мск в здании Генерального секретариата в столице, говорится в анонсе администрации сербского президента. Тема встречи не уточнялась.
Зеленская прибыла с визитом в Белград 12 мая, ее сопровождала супруга сербского лидера Тамара Вучич. В Белградском университете в присутствии двух первых леди было подписано соглашение о научном, образовательном и культурном сотрудничестве между вузом и Киевским национальным университетом им. Тараса Шевченко.
Помимо Зеленской и Вучич в туре приняли участие министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба и посол Украины в Белграде Владимир Толкач.
7 и 8 мая в Сербии с визитом находился председатель КНР Си Цзиньпин в сопровождении супруги Пэн Лиюань.
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