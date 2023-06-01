Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года из-за предвзятого отношения Запада

Вучич заявил, что не говорил с Путиным больше года из-за отношения Запада

Лидеры стран ЕС неоднократно разговаривали с президентом России Путиным, однако если бы это сделал лидер Сербии, то получил бы осуждение со стороны Запада. «То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — пояснил Вучич

Александр Вучич (Фото: Omer Messinger / Getty Images)

Президент Сербии Александр Вучич не разговаривал с российским президентом Владимиром Путиным больше года из-за предвзятого отношения западных стран к таким контактам. Об этом сербский лидер рассказал в интервью итальянской газете La Stampa.

«Я видел многих лидеров ЕС, которые ездили к нему или разговаривали. Я думаю, что это не плохо, говорить с кем-то. Но я этого не делаю, потому что все сказали бы: «Посмотрите на сербов». То, что они хотят нам запретить, себе они позволяют», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным Кремля, с начала российской военной операции на Украине французский президент Эмманюэль Макрон 14 раз общался с Путиным по телефону. В прошлом июне французский лидер говорил, что с зимы провел «сто часов» разговоров с президентом России. В начале мая глава МИД Франции Катрин Колонна сообщила, что Макрон может возобновить звонки президенту России Владимиру Путину, чтобы не усиливать «ментальную изоляцию» российских властей.

Последняя встреча Путина с Вучичем состоялась в конце ноября 2021 года в Сочи. Они обсуждали поставки российского газа в страну. Тогда президент России отметил, что с момента последней встречи с июне 2020 года у стран накопилось много вопросов друг к другу.

После начала спецоперации России на Украине Вучич говорил, что Сербия не будет вводить санкции против Москвы. Белград считает, что введение санкций не отвечает его жизненно важным политическим и экономическим интересам, объяснил он тогда.

Однако в марте 2022 года президент сообщил, что из-за давления на страну Сербия сократит число авиарейсов в Россию до одного в день.

В феврале этого года Вучич заявил, что Сербия может оказаться «между молотом и наковальней», поскольку, с одной стороны, страна идет по европейскому пути, а с другой — не хочет отказываться от русской культуры.

Он также усомнился, что Белград сможет «долго выдержать» без введения санкций против Москвы, поскольку цена этой позиции слишком высока. Вучич говорил о потере союзников из-за этого, отмечая, что приоритетом для Сербии все же остается вступление в ЕС.