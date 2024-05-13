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Новое правительство 2024 ,  
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Зарубин опубликовал последнее заявление Шойгу перед отставкой

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Новое правительство 2024
Зарубин показал снятые перед отставкой кабмина кадры с комментарием Шойгу. Экс-министр согласился с заявлением Путина об «экономической войне» против России. «Что-то уже пройдено, что-то еще предстоит пройти», — сказал он

Журналист Павел Зарубин опубликовал в своем телеграм-канале видео с комментарием Сергея Шойгу, снятое перед отставкой кабинета министров. По словам Зарубина, кадры были сняты 6 мая, перед инаугурацией президента. Вечером 12 мая Путин предложил назначить Шойгу на пост секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева, который перейдет на новую работу. Таким образом, это одно из последних заявлений, сделанных Шойгу в должности министра обороны. Частично комментарий попал в выпуск передачи «Москва. Кремль. Путин», вышедший на канале «Россия 1» вечером 12 мая.

Шойгу рассказал о высокой оценке работы правительства президентом. «Это подведение определенных итогов, а если говорить точнее, определенного этапа, который венчает собой назначение нового кабинета министров, оценка работы этого кабинета. Естественно, каждый оценивает свою работу за прошедший период», — сказал он.

«Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово «беспрецедентные» — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны», — заявил Шойгу.

Он добавил, что «что-то уже пройдено, что-то еще предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет».

Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности
Политика
Сергей Шойгу

Путин предложил назначить Шойгу на пост секретаря Совбеза после 12 лет руководства Минобороны. Также он одновременно будет заместителем Путина в комиссии по военно-промышленному комплексу (ВПК), кроме того, он возглавит Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которую вывели из подчинения Минобороны (теперь ведомство подчиняется непосредственно президенту).

Вместо Шойгу президент предложил назначить министром обороны бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова. В Кремле объяснили выбор «гражданского человека» для руководства военным ведомством необходимостью встроить экономику силового блока в экономику страны, поскольку бюджет силовых структур за последнее врем вырос с 3% до 6,7%.

«Мы постепенно приближаемся в силу известных причин к ситуации середины 80-х, когда доля расходов на силовой блок была 7,4%. Это не критично, но чрезвычайно важно. Очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В этом контексте он также отметил, что сейчас на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для внедрения инноваций. В то же время за военную составляющую продолжит отвечать глава Генштаба Валерий Герасимов, он сохранил должность, которую занимает с 2012 года.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Сергей Шойгу Павел Зарубин отставка российского правительства
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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