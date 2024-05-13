Путин провел первое совещание Совбеза после назначения Шойгу

Шойгу занимал пост министра обороны с 2012 года, накануне Путин включил его в состав Совбеза в качестве секретаря вместо Патрушева, на пост главы Минобороны внесена кандидатура бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова

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Президент Владимир Путин провел совещание Совета безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля, а также опубликовала фрагмент видеозаписи со встречи.

В совещании впервые в новом качестве принял участие экс-министр обороны Сергей Шойгу. 12 мая Путин назначил его секретарем Совбеза вместо Николая Патрушева. Последний также принял участие во встрече по видеосвязи, как и другие члены совета.

Матвиенко назвала преимущества Белоусова во главе Минобороны Политика

Основной темой совещания, как уточнили в Кремле, стало «выстраивание отношений с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве». «Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому еще больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную», — сказал глава государства.

После отставки правительства, которая последовала за инаугурацией Путина, президент внес кандидатуру бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Шойгу был главой Минобороны более 10 лет — с 2012 года.

13 мая в Совете Федерации начались консультации по поводу Белоусова и других кандидатов на министерские посты в силовом блоке правительства. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко (она также входит в Совбез) назвала Белоусова удачным выбором президента для назначения министром обороны. Сам Белоусов сказал, что на новом посту есть над чем работать, упомянув вопросы социальной поддержки военнослужащих.