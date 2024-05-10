Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе

Байден пригрозил ограничить поставки оружия ЦАХАЛ в случае «пересечения красной черты» в Рафахе. Несмотря на это, израильские власти одобрили расширение операции

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Военный кабинет Израиля одобрил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа, сообщают «12 канал» и Ynet.

Соответствующее заседание прошло накануне, 9 мая. По данным изданий, несмотря на расширение, операция будет носить «ограниченный» характер, поскольку власти не хотят ухудшать отношения с США. Американский президент Джо Байден ранее пригрозил прекратить поставки Израилю некоторых видов оружия, если израильские войска «пересекут красную линию» в Рафахе и зайдут в густонаселенные районы города.

По словам двух источников Axios, расширение операции не нарушает условий, поставленных Байденом. При этом третий собеседник допустил, что США могут расценить действия ЦАХАЛ в ее рамках как «пересечение красной черты».

Помимо того министры военного кабинета проголосовали за продолжение переговоров об освобождении захваченных боевиками ХАМАС заложников. Переговорщикам нужно будет подготовить новое предложение по сделке, «которое приведет к прорыву».

9 мая представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что власти решили приостановить поставку Израилю одной партии вооружений. По данным источников AP, в нее вошли 1,8 тыс. бомб весом 900 кг, а также 1,7 тыс. бомб по 225 кг. Байден говорил, что из-за применения авиабомб в секторе Газа гибло гражданское население. По мнению американского президента, проводить масштабную операцию в Рафахе «просто неправильно»: «Мы не собираемся поставлять для этого оружие и артиллерийские снаряды».

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности продолжать войну без американской помощи: «Если нам придется стоять в одиночку, мы выстоим в одиночку. Я уже говорил раньше, что в случае необходимости мы будем сражаться ногтями». По данным властей, в Рафахе находятся четыре батальона ХАМАС, и без операции там победа над боевиками невозможна. Международное сообщество обеспокоено планами Израиля, поскольку в городе после начала военных действий в секторе Газа нашли убежище более 1 млн палестинцев.