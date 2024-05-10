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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе

Военный кабинет Израиля одобрил расширение операции в Рафахе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Байден пригрозил ограничить поставки оружия ЦАХАЛ в случае «пересечения красной черты» в Рафахе. Несмотря на это, израильские власти одобрили расширение операции
Фото: idfofficial / Telegram
Фото: idfofficial / Telegram

Военный кабинет Израиля одобрил расширение военной операции ЦАХАЛ в Рафахе на юге сектора Газа, сообщают «12 канал» и Ynet.

Соответствующее заседание прошло накануне, 9 мая. По данным изданий, несмотря на расширение, операция будет носить «ограниченный» характер, поскольку власти не хотят ухудшать отношения с США. Американский президент Джо Байден ранее пригрозил прекратить поставки Израилю некоторых видов оружия, если израильские войска «пересекут красную линию» в Рафахе и зайдут в густонаселенные районы города.

По словам двух источников Axios, расширение операции не нарушает условий, поставленных Байденом. При этом третий собеседник допустил, что США могут расценить действия ЦАХАЛ в ее рамках как «пересечение красной черты».

Байден пригрозил ограничить поставки оружия Израилю
Политика
Джо Байден

Помимо того министры военного кабинета проголосовали за продолжение переговоров об освобождении захваченных боевиками ХАМАС заложников. Переговорщикам нужно будет подготовить новое предложение по сделке, «которое приведет к прорыву».

9 мая представитель Пентагона Патрик Райдер объявил, что власти решили приостановить поставку Израилю одной партии вооружений. По данным источников AP, в нее вошли 1,8 тыс. бомб весом 900 кг, а также 1,7 тыс. бомб по 225 кг. Байден говорил, что из-за применения авиабомб в секторе Газа гибло гражданское население. По мнению американского президента, проводить масштабную операцию в Рафахе «просто неправильно»: «Мы не собираемся поставлять для этого оружие и артиллерийские снаряды».

В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности продолжать войну без американской помощи: «Если нам придется стоять в одиночку, мы выстоим в одиночку. Я уже говорил раньше, что в случае необходимости мы будем сражаться ногтями». По данным властей, в Рафахе находятся четыре батальона ХАМАС, и без операции там победа над боевиками невозможна. Международное сообщество обеспокоено планами Израиля, поскольку в городе после начала военных действий в секторе Газа нашли убежище более 1 млн палестинцев.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Израиль Рафах сектор Газа ЦАХАЛ США
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