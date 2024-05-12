Байден назвал условия для достижения соглашения по Газе «хоть завтра»

Байден: соглашения о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра»

Договоренность о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра», если движение ХАМАС освободит заложников, считает президент США Джо Байден.

«Как я уже сказал, это зависит от ХАМАС. Если бы они захотели это сделать, мы могли бы положить боевым действиям конец хоть завтра», — приводит его слова CNN.

Ранее, 10 мая, представители Израиля и ХАМАС покинули Каир без достижения соглашения по перемирию. Движение заявило, что Тель-Авив отклонил их предложение, добавив, что «мяч сейчас полностью в руках» Израиля. В ХАМАС 6 мая сообщили, что приняли предложение посредников по прекращению огня, но конкретные условия не были названы.

По данным Axios, речь шла о 40 днях прекращения огня и обмене 33 заложников — женщин, в том числе военнослужащих, мужчин старше 50 лет и заложников мужского пола в плохом состоянии здоровья — на 900 палестинских заключенных.

Последнее временное перемирие действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.