 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Байден назвал условия для достижения соглашения по Газе «хоть завтра»

Байден: соглашения о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра»
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Договоренность о прекращении огня в секторе Газа можно достичь «хоть завтра», если движение ХАМАС освободит заложников, считает президент США Джо Байден.

«Как я уже сказал, это зависит от ХАМАС. Если бы они захотели это сделать, мы могли бы положить боевым действиям конец хоть завтра», — приводит его слова CNN.

Ранее, 10 мая, представители Израиля и ХАМАС покинули Каир без достижения соглашения по перемирию. Движение заявило, что Тель-Авив отклонил их предложение, добавив, что «мяч сейчас полностью в руках» Израиля. В ХАМАС 6 мая сообщили, что приняли предложение посредников по прекращению огня, но конкретные условия не были названы.

В Египте состоятся переговоры по прекращению огня в секторе Газа
Политика
Разрушения в Рафахе на юге сектора Газа

По данным Axios, речь шла о 40 днях прекращения огня и обмене 33 заложников — женщин, в том числе военнослужащих, мужчин старше 50 лет и заложников мужского пола в плохом состоянии здоровья — на 900 палестинских заключенных.

Последнее временное перемирие действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более 100 израильских заложников примерно на 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Персоны
прекращение огня Израиль ХАМАС Джо Байден
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Власти Израиля одобрили «ограниченное расширение» операции в Рафахе
Политика
Посол Израиля сообщила об интеграции в стране Пугачевой и других артистов
Общество
Власти Израиля обвинили США в недостаточной поддержке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет вынужденно сел в Иркутске Общество, 08:15
Байден назвал условия для достижения соглашения по Газе «хоть завтра» Политика, 07:54
Шебекино и четыре белгородских села остались без света после атаки дрона Политика, 07:39
Богомаз сообщил об уничтожении двух дронов над Брянской областью Политика, 07:33
Standard узнала о поставке первых F-16 на Украину в течение недель Политика, 07:21
Минобороны сообщило об уничтожении двух ракет «Точка-У» над Белгородчиной Политика, 07:14
Беспилотники попытались атаковать инфраструктуру в промзоне Липецка Политика, 06:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белгородский губернатор сообщил о последствиях массированного обстрела Политика, 06:49
Еще в двух районах Омской области ввели режим ЧС из-за паводков Общество, 06:41
На Волгоградском НПЗ после падения дрона произошел пожар Политика, 06:05
На МКАДе погиб человек при столкновении такси и грузовиков Общество, 05:55
В Гвинее-Бисау построят проспект имени Ахмата Кадырова Общество, 05:38
Британский миллионер проиграл властям ЮАР по делу о затонувшем серебре Общество, 05:17
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности Политика, 04:47