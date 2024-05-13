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Политика ,  
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В Харькове вновь прозвучали взрывы

Суспiльне: в Харькове прозвучала серия взрывов

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщают «Суспiльне» и «Зеркало недели».

В регионе объявлена воздушная тревога.

Вечером 12 мая мэр города Игорь Терехов сообщил о в общей сложности трех взрывах, два из них - в ближайшем пригороде Харькова. Глава областной администрации Олег Синегубов написал, что взрывы зафиксировали за пределами Харькова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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