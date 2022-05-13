Глава МИД Латвии заявил о превращении Балтийского моря в территорию НАТО
Балтийское море становится территорией НАТО, что укрепит безопасность в акватории, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью газете Financial Times. «Балтийское море становится морем НАТО», — сказал он.
Такую же точку зрения выразил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который отметил, что вступление в НАТО двух новых стран — Швеции и Финляндии «придало бы надежности» с политической точки зрения и укрепило бы безопасность в Северной Европе и Прибалтике. Он добавил, что альянс должен добиться консенсуса, чтобы «каждый дюйм территории НАТО был защищен».
Аналогичную позицию заняла министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.
Финские президент Саули Ниинистё и премьер Санна Марин утром 12 мая обнародовали совместное заявлением, где говорилось, что страна должна «незамедлительно» подать заявку на вступление в НАТО. По их мнению, этот шаг должен усилить безопасность и Финляндии, и всего альянса.
Источники Reuters среди дипломатов и чиновников утверждают, что заявки обеих стран одобрят быстро, так как российская военная операция на Украине заставляет «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности». О том, что шведские власти собираются направить заявку альянсу уже 16 мая, писала газета Expressen. В свою очередь, глава МИД Финляндии Пекко Хаависто в интервью японской телерадиокомпании NHK допустил, что страна направит заявку НАТО в середине следующей недели, если этот шаг одобрит парламент.
В МИД России после выступления финских премьера и президента заявили, что Москва ответит на вступление Финляндии в НАТО, в том числе мерами военно-технического характера. В ведомстве обещали «купировать» угрозы безопасности страны.
В свою очередь, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил в интервью британскому онлайн-журналу UnHerd, что Швеция и Финляндия могут стать целью Москвы, если НАТО решит разместить свои войска на их территориях.