Посол Финляндии не увидел угроз со стороны России

Решение Финляндии подать заявку на вступление в НАТО объясняется изменениями в сфере безопасности из-за ситуации вокруг Украины, при этом в Хельсинки не наблюдают военной угрозы со стороны России, заявил посол Финляндии в альянсе Клауса Корхонен, передает CNN.

«У нас сильная оборона, у нас очень способная пограничная охрана, и я думаю, что сейчас мы бдительны, поэтому на границе очень безопасно», — сказал он журналистам.

При этом Корхонен также заявил, что в настоящее время мы «очень далеки от какой-либо ядерной ситуации».

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин ранее заявили о необходимости немедленно подать заявку на вступление страны в НАТО. Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто объяснил, что военные действия, начатые Россией на Украине, создали опасность для стабильности всей Европы, поэтому власти приступили к обсуждению вопроса о вступлении в альянс.

В Кремле назвали угрозой для России, вероятное вступление Финляндии в НАТО. «НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В российском МИД предупредили, что присоединение Финляндии к НАТО нанесет ущерб для отношений страны с Россией.