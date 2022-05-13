МИД Финляндии допустил подачу заявки в НАТО в середине следующей недели

Глава МИД Финляндии Хаависто: заявка в НАТО может быть подана на следующей неделе

Заявка в НАТО будет подана на следующей неделе, если парламент это одобрит, сказал министр. Ранее Хельсинки и Лондон договорились о взаимной военной помощи при нападении

Фото: Lehtikuva Lehtikuva / Reuters

Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО в середине следующей недели, если это одобрит парламент (эдускунта), заявил глава МИД страны Пекко Хаависто в интервью японскому изданию NHK.

«Швеция также рассматривает [вопрос подачи заявки в НАТО] в этот же срок», — добавил министр.

Хаависто добавил, что Финляндия желает спокойствия близ своих границ, однако в силах «ответить на все, что произойдет», подготовка к этому ведется. «Я не думаю, что возникнет хаос, но я к этому нужно быть готовым», — подчеркнул он. Россия — важный сосед для Финляндии, добавил министр, однако отношения со страной в последнее время осложнились.

Глава финского МИД ранее пояснил причины изменения Хельсинки политики невступления в военные блоки во время выступления в комитете по международным делам Европейского парламента. Он сказал, что начатые Россией военные действия создали опасность для стабильности всей Европы. По его мнению, Москва не уважает правила ООН.





В конце марта финская газета Helsingin Sanomat провела опрос, согласно которому 61% жителей Финляндии поддержали вступление в НАТО, 16% высказались против, 23% затруднились с ответом. В середине мая вариант «за» выбрали уже 73% опрошенных финнов.

Финский президент Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин ранее призвали незамедлительно подать заявку в НАТО. «Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для выполнения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни», — говорится в их совместном заявлении, опубликованном 12 мая.

Источники Reuters сообщали в тот же день, что НАТО ожидает получения заявок от Хельсинки и Стокгольма в ближайшие дни. Собеседники агентства отметили, что альянс быстро их одобрит из-за необходимости «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».

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Великобритания и Финляндия на этом фоне договорились об оказании взаимной помощи в случае, если одна из сторон будет атакована, либо пострадает от стихийного бедствия. Механизм помощи будет задействован по просьбе пострадавшей стороны, договор предусматривает и использование «военных средств». Хельсинки и Лондон отметили, что это соглашение дополнит, а не заместит существующее сотрудничество.

В Кремле оценили вероятное вступление Финляндии в НАТО в качестве угрозы для России. Москва будет принимать решения о дальнейших действиях на основании того, в чем будет выражен «процесс расширения», отметил он. «НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил Песков.

В российском МИД предупредили, что присоединение Финляндии к НАТО нанесет ущерб для отношений страны с Россией. «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера», — говорилось в сообщении министерства. В случае размещения на шведской или финской территории подразделений НАТО, эти страны станут

«целью — или возможной целью — для удара», — допустил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что Хельсинки и Стокгольм жили с Москвой до этого десятки лет «нормально, как добрые соседи».

