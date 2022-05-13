МИД Финляндии допустил подачу заявки в НАТО в середине следующей недели
Финляндия подаст заявку о вступлении в НАТО в середине следующей недели, если это одобрит парламент (эдускунта), заявил глава МИД страны Пекко Хаависто в интервью японскому изданию NHK.
«Швеция также рассматривает [вопрос подачи заявки в НАТО] в этот же срок», — добавил министр.
Хаависто добавил, что Финляндия желает спокойствия близ своих границ, однако в силах «ответить на все, что произойдет», подготовка к этому ведется. «Я не думаю, что возникнет хаос, но я к этому нужно быть готовым», — подчеркнул он. Россия — важный сосед для Финляндии, добавил министр, однако отношения со страной в последнее время осложнились.
Глава финского МИД ранее пояснил причины изменения Хельсинки политики невступления в военные блоки во время выступления в комитете по международным делам Европейского парламента. Он сказал, что начатые Россией военные действия создали опасность для стабильности всей Европы. По его мнению, Москва не уважает правила ООН.
Финский президент Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин ранее призвали незамедлительно подать заявку в НАТО. «Мы надеемся, что шаги на национальном уровне, необходимые для выполнения этого решения, будут быстро предприняты в ближайшие дни», — говорится в их совместном заявлении, опубликованном 12 мая.
Источники Reuters сообщали в тот же день, что НАТО ожидает получения заявок от Хельсинки и Стокгольма в ближайшие дни. Собеседники агентства отметили, что альянс быстро их одобрит из-за необходимости «радикально переосмыслить европейскую систему безопасности».
Великобритания и Финляндия на этом фоне договорились об оказании взаимной помощи в случае, если одна из сторон будет атакована, либо пострадает от стихийного бедствия. Механизм помощи будет задействован по просьбе пострадавшей стороны, договор предусматривает и использование «военных средств». Хельсинки и Лондон отметили, что это соглашение дополнит, а не заместит существующее сотрудничество.
В Кремле оценили вероятное вступление Финляндии в НАТО в качестве угрозы для России. Москва будет принимать решения о дальнейших действиях на основании того, в чем будет выражен «процесс расширения», отметил он. «НАТО движется в нашу сторону. Поэтому, конечно, это все станет элементами для специального анализа и выработки необходимых мер для того, чтобы сбалансировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность», — заявил Песков.
В российском МИД предупредили, что присоединение Финляндии к НАТО нанесет ущерб для отношений страны с Россией. «Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера», — говорилось в сообщении министерства. В случае размещения на шведской или финской территории подразделений НАТО, эти страны станут
«целью — или возможной целью — для удара», — допустил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат добавил, что Хельсинки и Стокгольм жили с Москвой до этого десятки лет «нормально, как добрые соседи».