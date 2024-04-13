КСИР захватил контейнеровоз в Ормузском проливе

Иран захватил контейнеровоз в Ормузском проливе по подозрению в связи с Израилем

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Военно-морские силы иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили контейнеровоз MSC Aries под флагом Португалии в Ормузском проливе, сообщило Associated Press. Агентство IRNA со ссылкой на источник в КСИР подтвердило захват иностранного судна. По словам собеседника агентства, судно принадлежит компании израильского миллиардера Эяля Офера.

Первым об инциденте в 50 морских милях к северо-востоку от города Фуджейра в ОАЭ сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO). «Судно было захвачено региональными властями», — говорилось в сообщении. UKMTO рекомендовал соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности в районе инцидента.

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