 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов»

CBS: США ожидают удара 100 дронов Ирана по Израилю 12 апреля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Иран планирует уже 12 апреля атаковать Израиль в ответ на авиаудар по своему консульству в Дамаске, заявили американские чиновники CBS. В нападении будут задействованы более 100 дронов и десятки ракет
Тель-Авив, Израиль
Тель-Авив, Израиль (Фото: Gideon Markowicz / JINI / Global Look Press)

Иран может совершить крупную атаку Израиль уже в пятницу 12 апреля, сообщает CBS со ссылкой на двух американских чиновников. Нападение станет ответом Тегерана на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате авиаудара израильских ВВС по Дамаску.

Собеседники издания утверждают, что целями Ирана станут военные объекты Израиля, а в акции возмездия будут задействованы свыше 100 беспилотников и несколько десятков ракет. Американские чиновники также заявили, что израильтянам будет сложно защититься от удара подобного масштаба.

11 апреля Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юг или север страны в ближайшие 24-48 часов. При этом издание Politico утверждало, что Иран корректирует планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы таким образом послать сигнал, а не спровоцировать региональный конфликт, который приведет к вмешательству США.

Как Израиль готовится к ответному удару Ирана
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Так или иначе, американские чиновники заявляли о неизбежности ответного удара Ирана. 11 апреля Госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся в Израиле, воздержаться от поездок за пределы крупных городов, лучше защищенных от ракетных ударов.

В тот же день командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла посетил Израиль для координаций действий в связи с ожидаемым иранским ударом, а глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, пообещав ему оказать «непоколебимую поддержку».

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Власти Израиля традиционно не подтверждают и не опровергают свои удары по территориям Сирии и Ливана, однако заявили, что в соответствии с их разведданными, уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.

В результате авиаудара погибли пять офицеров и два высокопоставленных генерала КСИР. Тегеран оставил за собой право на ответные меры. На фоне угроз со стороны Ирана власти Израиля мобилизовали резервистов-операторов систем противовоздушной обороны, отменили отпуска для военнослужащих и начали глушить сигнал GPS в центральных частях страны (ранее переборы наблюдались лишь на севере и на юге).

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Иран США Сирия КСИР ВВС Израиля ЦАХАЛ
Материалы по теме
Politico сообщило о корректировке планов Ирана ответить Израилю из-за США
Политика
Axios узнал об ограниченном ответе Ирана Израилю во избежание эскалации
Политика
Bloomberg назвал неизбежным скорый удар Ирана по Израилю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 11 апр, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 11 апр, 16:38
МИД заявил французскому послу о подрыве диалога между странами Политика, 15:34
МИД Швейцарии назвал Лаврова первым, с кем обсудили саммит по Украине Политика, 15:34
CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов» Политика, 15:32
Крупнейший производитель стали в Германии сократит выпуск Бизнес, 15:28
«Сочи» сделал ролик с «космонавтом-Абаскалем» перед матчем со «Спартаком» Спорт, 15:28
В работе мобильного приложения Газпромбанка произошел сбой Технологии и медиа, 15:25
«Займер» теперь на Мосбирже. Как прошел первый день торгов Инвестиции, 15:20
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
В окружении бывшего сотрудника СБУ подтвердили подрыв его машины в Москве Политика, 15:20
Мантуров анонсировал запуск более 100 спутников до конца года Технологии и медиа, 15:16
Герой Милоша Биковича перевоспитает целую семью мажоров в новом «Холопе» Life, 15:04
Лукашенко словами «прилетит в десятикратном размере» предупредил Киев Политика, 15:01
Роскомнадзор начал блокировать сайты «неприземлившихся» компаний Технологии и медиа, 14:58
Над Брянской областью силы ПВО сбили дрон Политика, 14:57
Губернатора Чибиса выписали из больницы после покушения с ножом Политика, 14:57