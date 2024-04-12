CBS узнал, что США ожидают удара Ирана по Израилю «в течение часов»

Иран планирует уже 12 апреля атаковать Израиль в ответ на авиаудар по своему консульству в Дамаске, заявили американские чиновники CBS. В нападении будут задействованы более 100 дронов и десятки ракет

Тель-Авив, Израиль (Фото: Gideon Markowicz / JINI / Global Look Press)

Иран может совершить крупную атаку Израиль уже в пятницу 12 апреля, сообщает CBS со ссылкой на двух американских чиновников. Нападение станет ответом Тегерана на гибель семерых офицеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в результате авиаудара израильских ВВС по Дамаску.

Собеседники издания утверждают, что целями Ирана станут военные объекты Израиля, а в акции возмездия будут задействованы свыше 100 беспилотников и несколько десятков ракет. Американские чиновники также заявили, что израильтянам будет сложно защититься от удара подобного масштаба.

11 апреля Wall Street Journal сообщила, что Израиль готовится к прямому нападению со стороны Ирана на юг или север страны в ближайшие 24-48 часов. При этом издание Politico утверждало, что Иран корректирует планы по нанесению крупного ответного удара по Израилю, чтобы таким образом послать сигнал, а не спровоцировать региональный конфликт, который приведет к вмешательству США.

Так или иначе, американские чиновники заявляли о неизбежности ответного удара Ирана. 11 апреля Госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся в Израиле, воздержаться от поездок за пределы крупных городов, лучше защищенных от ракетных ударов.

В тот же день командующий Центральным командованием США (CENTCOM) генерал Эрик Курилла посетил Израиль для координаций действий в связи с ожидаемым иранским ударом, а глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом, пообещав ему оказать «непоколебимую поддержку».

Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. Власти Израиля традиционно не подтверждают и не опровергают свои удары по территориям Сирии и Ливана, однако заявили, что в соответствии с их разведданными, уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом.

В результате авиаудара погибли пять офицеров и два высокопоставленных генерала КСИР. Тегеран оставил за собой право на ответные меры. На фоне угроз со стороны Ирана власти Израиля мобилизовали резервистов-операторов систем противовоздушной обороны, отменили отпуска для военнослужащих и начали глушить сигнал GPS в центральных частях страны (ранее переборы наблюдались лишь на севере и на юге).