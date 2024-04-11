 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока

МИД: россиянам стоит воздержаться от поездок на Ближний Восток
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ближневосточный регион, в особенности в Израиль, Ливан и в Палестину, сообщила «РИА Новости» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, на Ближнем Востоке сохраняется «напряженная обстановка» как в зоне палестино-израильского конфликта, так и в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Ситуацию в Иордании Захарова назвала «стабильным», а перенос боевых действий на территорию королевства «маловероятным».

Аналогичную рекомендацию МИД выпустил 20 октября 2023 года, тогда к опасными для посещения ведомство причислило и Иорданию.

МИД рекомендовал россиянам не ездить в Иорданию, Палестину и Израиль
Политика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Война в секторе Газа длится больше полугода. С тех пор обострилась ситуация и на израильско-ливанской границе — шиитская группировка «Хезболла» и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно обмениваются ударами.

Власти Израиля и движение ХАМАС несколько месяцев обсуждают режим прекращения огня. Накануне, 10 апреля, телеканал Kan сообщил, что ХАМАС отказался выполнить требование Израиля о возвращении 40 удерживаемых заложников в обмен на 42-дневное прекращение огня.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно исключал прекращение огня без освобождения израильских заложников. Уступка требованиям ХАМАС, по его мнению, позволит группировке в будущем пытаться повторить нападение на Израиль.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Персоны
МИД Мария Захарова Ближний Восток Палестина Израиль Ливия
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Bloomberg назвал неизбежным скорый удар Ирана по Израилю
Политика
При ударе Израиля по Газе погибли трое сыновей главы политбюро ХАМАС
Политика
Sun узнала о подготовке Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 101,23 (+0,49) Инвестиции, 10 апр, 16:40 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 93,22 (+0,47) Инвестиции, 10 апр, 16:40
Медведев пожелал, чтобы всадник на бледном коне забрал с собой Байдена Политика, 10:30
Для пострадавших от паводков на дачах в СНТ введут новую меру поддержки Общество, 10:21
Над Брянской областью сбили украинский дрон Политика, 10:20
Инвестиции в недвижимость Москвы в 2024 году сократились на 20% Недвижимость, 10:17
Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил 3450 пунктов Инвестиции, 10:14
Кадры боя с боевиками в Нальчике Общество, 10:12
Прочь из «Трампландии»: почему американцы готовятся к эмиграции Pro, 10:09
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Власти США сообщили о начале судебного разбирательства против Uniswap Крипто, 10:08
В Орске заработали комиссии по оценке ущерба от паводка Общество, 10:08
«Барселона» и ПСЖ отказались общаться с телеканалом из-за шутки Спорт, 10:06
Министр сравнил удар по орской дамбе с машиной и усомнился в грызунах Общество, 10:05
Офшорный и оншорный юань: как не попасть впросак при расчетах Pro, 09:47
В Нальчике убили двух боевиков Политика, 09:42
Японская иена упала до нового минимума с 1990 года Инвестиции, 09:41