МИД: россиянам стоит воздержаться от поездок на Ближний Восток

МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ближневосточный регион, в особенности в Израиль, Ливан и в Палестину, сообщила «РИА Новости» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, на Ближнем Востоке сохраняется «напряженная обстановка» как в зоне палестино-израильского конфликта, так и в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Ситуацию в Иордании Захарова назвала «стабильным», а перенос боевых действий на территорию королевства «маловероятным».

Аналогичную рекомендацию МИД выпустил 20 октября 2023 года, тогда к опасными для посещения ведомство причислило и Иорданию.

Война в секторе Газа длится больше полугода. С тех пор обострилась ситуация и на израильско-ливанской границе — шиитская группировка «Хезболла» и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно обмениваются ударами.

Власти Израиля и движение ХАМАС несколько месяцев обсуждают режим прекращения огня. Накануне, 10 апреля, телеканал Kan сообщил, что ХАМАС отказался выполнить требование Израиля о возвращении 40 удерживаемых заложников в обмен на 42-дневное прекращение огня.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно исключал прекращение огня без освобождения израильских заложников. Уступка требованиям ХАМАС, по его мнению, позволит группировке в будущем пытаться повторить нападение на Израиль.