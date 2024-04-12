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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Вашинтон обратился к Ирану с просьбой и начал переброску сил

Джо Байден предостерег Иран от нападения на Израиль
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Соединенные Штаты привержены защите Израиля, заявил Джо Байден на фоне ожидания ответа Ирана на удар по его консульству в Дамаске. По данным CNN, США перебросят дополнительные силы на Ближний Восток
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Bonnie Cash / Reuters)

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением по ситуации с ирано-израильскими отношениями. По его словам, он ожидает, что атака Ирана на Израиль произойдет «скорее раньше, чем позже». Байден попросил Тегеран не делать этого, передает CNN.

Президент США отметил, что Вашингтон привержен защите Израиля. «Мы поддержим Израиль, мы поможем Израилю защититься и Иран не преуспеет», — сказал американский президент.

Источник в Пентагоне сообщил телеканалу, что США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток, «чтобы поддержать региональные усилия по сдерживанию и повысить защиту американских сил».Об этом также рассказал собеседник The Washington Post в американском оборонном ведомстве, уточнив, что в регион отправят дополнительные корабли и самолеты. Кроме того, уже находящиеся там авианосец USS Dwight D. Eisenhower и эсминцы USS Carney и USS Arleigh Burke останутся «поблизости».

CNN сообщил, что разведка США ждет опосредованную атаку Ирана на Израиль
Политика
Фото:Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Американские СМИ, в том числе Bloomberg и CBS писали, что иранские ракетные удары или атаки беспилотников на Израиль неизбежны. Тема ответа Ирана обсуждается с тех пор, как Израиль 1 апреля нанес авиаудар по Дамаску, в результате которого погибли высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди, его заместитель Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пять офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Иранская сторона заявила, что удар пришелся по иранскому консульству в сирийской столице, но Тель-Авив эту информацию не подтвердил, сообщив, что целился в здание рядом. Иранский МИД заявил, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

В то же время, Axios и Politico отмечали, что Иран корректирует планы ответных мер, чтобы не спровоцировать конфликт, и будет действовать ограниченно.

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Джо Байден США Израиль Иран Ближний Восток
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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