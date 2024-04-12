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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет

«Хезболла» выпустила более 40 ракет по северу Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Израильские военные подтвердили запуск ракет со стороны Ливана, по их данным, пострадавших нет. Также ливанская «Хезболла» запустила два дрона
Фото: Ayal Margolin / Reuters
Фото: Ayal Margolin / Reuters

Более 50 ракет выпущены по Израилю со стороны Ливана за 20 минут, сообщает ILTV со ссылкой на ливанские медиа.

«Недавно на севере Израиля прозвучали сирены, были зафиксированы около 40 запусков с территории Ливана, некоторые из которых были перехвачены. Остальные упали на открытой местности», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Telegram.

По Израилю со стороны Ливана выпустили десятки ракет
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Кроме того, израильская ПВО перехватила два беспилотника, прилетевшие с территории Ливана. «За последние несколько часов ЦАХАЛ нанесла удары по ряду мест на юге Ливана, чтобы устранить угрозу», — заявили в израильской армии.

Al Jazeera в X передает, что ливанское движение «Хезболла» подтвердило нанесение ударов десятками ракет.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после атаки израильской территории ХАМАС 7 октября, с того времени «Хезболла» ведет ракетные обстрелы северных районов Израиля. В марте советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что «Хезболлу» ждет «сокрушительный удар» в случае продолжения обстрелов.

«Хезболлу» поддерживает Иран. Вечером 1 апреля Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по Дамаску. Иранские и сирийские власти заявили, что целью израильских ВВС было консульство Ирана в арабской республике. В результате авиаудара погибли пять офицеров и два высокопоставленных генерала КСИР. Власти Израиля не подтвердили и не опровергли удары, но заявили, что в соответствии с их разведданными уничтоженное здание не обладало дипломатическим статусом. Иран оставил за собой право на ответные меры.

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Израиль Ливан Хезболла ракеты Ближний Восток Иран
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