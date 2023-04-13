Вучич обвинил Запад в попытке испортить его отношения с Путиным

Президент Сербии обвинил прозападные и проукраинские силы в попытке испортить его отношения с российским президентом, а также в очередной раз подчеркнул, что Сербия не экспортировала и не будет экспортировать боеприпасы на Украину

Александр Вучич (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

Президент Сербии Александр Вучич обвинил сторонников Украины в попытке испортить отношения между ним и российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция пресс-конференции доступна на сайте главы государства.

«Те, кто выступают за Украину, и те, кто выступают за Запад, предлагают нам испортить отношения с Путиным. <...> Они вообще не заинтересованы в поддержке Украины, о которой твердят каждый божий день», — заявил Вучич (цитата по ТАСС).

Он также в очередной раз объявил, что Сербия не экспортировала и не будет экспортировать боеприпасы на Украину и что не существует документа, доказывающего обратное.

Так Вучич ответил на недавний материал Reuters, в котором со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона утверждалось, что власти Сербии отказались обучать украинских военных, но согласились передать Украине вооружение либо уже сделали это.

После начала российской спецоперации на Украине Сербия отказалась вводить санкции против России. В начале февраля Вучич назвал введение ограничений в отношении Москвы «вопросом политической решимости». Он признал, что не знает, как долго Белград «еще выдержит».

В то же время лидер Сербии утверждал, что республика не считает ограничения эффективными, и напоминал, что в начале 1990-х Белград сам находился под санкциями. Весной 2022 года он заявил, что Белград будет сопротивляться введению санкций против Москвы «до тех пор, пока может».

В начале февраля сербское Минобороны сообщило о намерении принять участие в совместных с США учениях «Платиновый волк — 23» (Platinum Wolf). Целью маневров в ведомстве назвали «выполнение обязательств Республики Сербия в области участия сербской армии в международных операциях» и поддержание «уровня оперативной совместимости подразделений». Маневры будут проходить с 16 по 30 июня на юге Сербии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что Россия будет следить за совместными учениями военных Сербии и США. «Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно, — отметил он. — Мы знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением».