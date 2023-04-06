Песков — об учениях Сербии и США: Белград находится под страшным давлением

В Кремле пообещали следить за учениями Сербии и США

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Россия будет следить за совместными учениями Сербии и США, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Попытки привлечь Сербию на сторону тех, кто занимает антироссийскую позицию, предпринимаются постоянно, — отметил он. — Мы знаем, что Белград находится под страшным давлением, беспрецедентным давлением».

О намерении принять участие в учениях «Платиновый волк — 23» (Platinum Wolf) сербское Минобороны сообщило накануне. Целью маневров в ведомстве назвали «выполнение обязательств Республики Сербия в области участия сербской армии в международных операциях» и поддержание «уровня оперативной совместимости подразделений» (цитата по Politika).

Министр обороны Милош Вучевич в эфире B92 подчеркнул, что «здесь нет никаких скрытых сигналов». Маневры будут проходить с 16 по 30 июня на юге Сербии.

Учения «Платиновый волк» проходят в стране с 2014 года. Например, в 2021 году в них участвовали военные из Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Венгрии, Румынии, США, Словении, Британии и Франции.