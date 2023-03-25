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Вучич спросил у НАТО, кто дал право альянсу убивать сербов в 1999 году

Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил, кто дал право НАТО убивать сербов

Президент Сербии Александр Вучич в годовщину бомбардировок Югославии спросил у стран НАТО, кто дал им право убивать сербов в 1999 году. Его слова приводит портал  Novosti.rs.

«Прошло 24 года. Вы отторгли часть нашей территории. Вы убили 79 детей, 2500 человек — и не только мирных жителей, но и солдат и полицейских. Кто вы такие, чтобы убивать наших солдат и полицейских, которые находятся на своей территории и в своей стране? Откуда у вас право убивать наших солдат и наших полицейских? Кто дал вам это право?» — спросил Вучич.

Военная операция НАТО под названием «Союзная сила» (Operation Allied Force), осуществленная без санкции Совета Безопасности ООН, велась против Союзной Республики Югославии (СРЮ) с 24 марта по 10 июня 1999 года. В течение 78 дней авиация НАТО ежедневно бомбила города Сербии, мотивируя тем, что якобы существовала необходимость защиты албанского населения Косово от этнических чисток со стороны Сербии. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. человек были ранены. Еще более 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В результате войны Союзная Республика Югославия окончательно распалась, и образовалось новое частично признанное государство — Косово.

Косово в 2008 году провозгласило свою независимость. Ее признали большинство стран ЕС, США и более сотни государств — членов ООН. Сербия, Россия, Китай и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.

Целью бомбардировки Югославии была защита гражданского населения, заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Материал дополняется

 

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