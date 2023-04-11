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WP узнала о поручении президента Египта сделать тысячи ракет для России

WP: президент Египта Ас-Сиси поручил тайно изготовить 40 тыс. ракет для России
Президент страны попросил сказать рабочим, что они делают ракеты для Египта, но направить это оружие в Россию. Египет — один из ближайших союзников США на Ближнем Востоке, получающий крупные пакеты помощи
Абдель Фатах Ас-Сиси
Абдель Фатах Ас-Сиси (Фото: Adam Berry / Getty Images)

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси поручил изготовить до 40 тыс. ракет для тайной отправки в Россию. Он также распорядился держать в секрете производство и отгрузку вооружений «во избежание проблем с Западом». Эти данные содержались в материалах разведки США, опубликованных в результате утечки секретным документов, пишет The Washington Post (WP).

Документ помечен как совершенно секретный и датирован 17 февраля. В нем американская разведка описывает беседу Ас-Сиси с высокопоставленными военными Египта 1 февраля. Как следует из документа, президент посоветовал сказать рабочим, что ракеты делаются для египетской армии.

Его собеседник, который в материалах указан как Салах ад-Дин (вероятно, министр военного производства Мохаммед Салах ад-Дин), обещает, что «прикажет своим людям работать посменно, если необходимо, потому что это наименьшее, что Египет мог сделать, чтобы отплатить России за помощь». В файлах не уточняется, о какой помощи Москвы идет речь. Салах ад-Дин также заявил, что российская сторона заверила в готовности «купить все что угодно».

В документе упоминаются египетские 122-мм ракеты Sakr 45, но не уточняется, будут ли производиться именно они. Эти ракеты совместимы с российскими установками РСЗО «Град».

Источник WP в американском правительстве рассказал, что США не известно «о каком-либо выполнении этого плана». Газета отмечает, что Египет — один из ближайших американских союзников на Ближнем Востоке, получающий крупные пакеты помощи от Вашингтона, а поставки оружия могут привести к санкциям против Каира.

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В египетском МИДе, комментируя утечку, заверили, что позиция Каира с самого начала основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве сохранять равную дистанцию с обеими сторонами», подтверждая приверженность Уставу ООН и резолюциям Генассамблеи. «Мы продолжаем призывать обе стороны к прекращению боевых действий и достижению политического решения путем переговоров», — сказал представитель ведомства Ахмед Абу Зейд.

В конгрессе возмутились данными разведки США. Египет — один из старейших американских союзников в регионе и если президент действительно поручал тайно поставить России ракеты, которые могут быть использованы на Украине, то Вашингтону следует подумать о «состоянии наших отношений», заявил сенатор, член комитетов по международным отношениям и ассигнованиям Крис Мерфи.

Москва и Каир в последнее время подписали несколько важных соглашений, в том числе договор о строительстве российской стороной крупного железнодорожного цеха в Египте. А «Росатом» начал в прошлом году строить первую в арабской республике атомную электростанцию.

WР отмечает, что после перебоев в поставках украинского зерна Египет в значительной степени стал полагаться в этом вопросе на Россию, что помогло ему избежать дефицита продовольствия и потенциальных социальных волнений.

Издание пишет, что египетские власти выражают все больше недовольства требованиями США о соблюдении прав человека и демократизации. В прошлом сентябре Вашингтон решил удержать $130 млн из ежегодных ассигнований Египту в размере $1,3 млрд на обеспечение безопасности из-за ситуации с правами человека.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Египет США утечка документов секретные документы Абдель Фаттах ас-Сиси ракеты
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